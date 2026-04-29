Ruoka-apujakelun määrä kasvoi – ei silti vastaa kysyntää

Ruoka-apua välittävistä hävikkiterminaaleista jaettiin suomalaisille viime vuonna 6,6 miljoonaa kiloa lahjoitettuja elintarvikkeita. Määrä kasvoi 800 000:lla kilolla, muttei silti riittänyt kattamaan kaikkea avuntarpeen kasvua.

Terminaalit välittävät hävikkiruokaa runsaalle neljällesadalle jakelutoimijalle eri puolille maata, kertoo Ruoka-apu.fi. Sen katsauksen mukaan ruuanjakelupisteisiin tehtiin yli miljoona hakukertaa.

Ruoka-avun tarve on kuitenkin ylittänyt tarjonnan monella paikkakunnalla.

MONEN terminaalin mukaan ruokatarjonta ei ole pystynyt vastaamaan kysynnän nopeaan kasvuun siitäkin syystä, että kaupoista ei enää riitä niin paljon lahjoitettavaa kuin aiemmin.

Kauppaketjut ovat tehostaneet omaa kierrätystään ja myyvät vanhenevia tuotteita tehokkaammin alennuksilla, joten hävikkiruokaa jää myös tarjolle vähemmän.

RAVINTOLOISTA ja suurkeittiöistä ylijäämäruokaa olisi paremmin saatavana, mutta sitä jaettiin viime vuonna tarvitsijoille yhteensä vain runsaat 250 000 kiloa.

Sen jakelua vaikeuttavat muun muassa elintarviketurvallisuuden säädökset, hygieniariskit sekä kuljetuspulmat: ravintolaruuan saaminen jakopisteisiin ajoissa ja tuoreeltaan on etenkin lämpiminä vuodenaikoina vaikeaa.

Hävikkiterminaalien työstä runsaat 43 prosenttia tehdään seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen vapaaehtoisten voimin.

Juttua muokattu klo 14:40: tekstissä kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Kirkkopalvelut koordinoisi ruoka-aputoimintaa. Se kuitenkin hallinnoi vain selvityksen julkaisseen Ruoka-apu.fi :n toimintaa.