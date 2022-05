”Ruokakassin hinta, liikkumisen kustannukset, sähkölaskut, lämmityskulut…” – Ilmari Nurminen iloitsee hallituksen tuoreesta esityksestä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ylimääräinen tarkistus korottaisi suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, muun muassa Kelan maksamia kansaneläkkeitä, perhe- sekä takuueläkkeitä, sairaus- ja vanhempainpäivärahojen vähimmäismääriä sekä Kelan kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä.

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen huomauttaa tiedotteessaan, että arjen kustannukset ovat nousseet ja näkyvät kaikkien toimeentulossa.

”Ruokakassin hinta, liikkumisen kustannukset, sähkölaskut, lämmityskulut – ne lankeavat jokaiselle maksettavaksi tavalla tai toisella. Pahiten välttämättömien hyödykkeiden hintojen nousu kohdistuu kuitenkin kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin.”

Yksittäisen etuuksien määrää korotetaan noin 3,5 % ja korotuksen suuruus on laskettu vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen kuluttajahintaindeksien keskiarvon perusteella. Tarkistus tehdään 1.8.2022 eikä eläkkeen tai etuuden saajan tarvitse hakea tarkistusta, vaan etuuden myöntäjät, kuten Kela ja työttömyyskassat tekevät tarkistukset viran puolesta.

”Hallitus on tehnyt koko kautensa ajan normaalit indeksitarkistukset, joilla varmistetaan etuuksien ja eläkkeiden ostovoiman säilyminen. Nyt on kuitenkin poikkeuksellisen nopean inflaation oloissa tehtävä ratkaisuja, joilla turvataan pienituloisimpien ihmisten toimeentulo. Siksi ylimääräinen indeksitarkistus on tarpeellinen ja välttämätön toimi.”