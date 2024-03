Ruotsi jatkaa palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n tukemista

Ruotsi on päättänyt alkaa uudelleen tukea palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä UNRWA:ta. Asiasta kertoi kehitysministeri Johan Forssell Ruotsin radiolle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsi jäädytti tukensa sen jälkeen kun Israel esitti syytöksiä, että useat järjestön jäsenet olisivat sekaantuneet äärijärjestö Hamasin terrori-iskuihin Israelissa 7. lokakuuta viime vuonna.

Päätös tuen jatkamisesta tehtiin sen jälkeen kun Ruotsin hallitus sopi UNRWA:n kanssa kahdenvälisestä järjestelystä, jolla Ruotsi saa enemmän tietoa UNRWA:n toiminnasta. Ruotsi on budjetoinut UNRWA:n tukemiseen tänä vuonna 400 miljoonaa kruunua (noin 36 miljoonaa euroa). Alkuvaiheessa Ruotsi vapauttaa tukirahoista 200 miljoonaa kruunua, Forssell kertoi ja sanoi Ruotsin voivan keskeyttää tukensa tarpeen vaatiessa uudelleen.

Myös Kanada ilmoitti aiemmin jatkavansa tukea UNRWA:lle. Suomi ja useat muut länsimaat keskeyttivät tukensa terrorisyytösten tultua julki. Israel ei kuitenkaan ole esittänyt konkreettisia todisteita väitteidensä tueksi, eikä niitä ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

EU-komissio on maaliskuun alussa luvannut järjestölle 50 miljoonaa euroa, ja myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa vielä 32 miljoonaa euroa lisää.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres määräsi aiemmin riippumattoman selvityksen järjestön toiminnasta. Kanadan kehitysministerin Ahmed Hussenin mukaan maan hallitus on käynyt läpi väliraportin järjestön toiminnasta ja todennut, että UNRWA:n rahoittamista voidaan jälleen jatkaa.

Kanada aikoo Hussenin mukaan lisäksi tehdä yhteistyötä Jordanian ja YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman kanssa, jotta Gazaan saadaan pudotettua ilmasta ruokaa ja muita elintärkeitä tarvikkeita.

Hussenin mukaan edessä on vakava uhka, että mittava määrä ihmisiä nääntyy nälkään, etenkin Gazan pohjoisosassa.

KANSAINVÄLISET toimijat ovat viime päivinä pyrkineet edistämään avun toimittamista Gazaan meriteitse. Viime aikoina osa maista on toimittanut kaistalle apua ilmasta käsin, mutta apulähetysten pudottamista on arvosteltu, koska sen katsotaan olevan jopa vaaraksi siviileille.

Gazassa viisi palestiinalaista sai surmansa ja kymmenen loukkaantui, kun ilmasta pudotettu avustustoimitus oli osunut taloon. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina al-Shifan sairaalan ensiapupoliklinikan ylihoitaja.

- Laskuvarjo ei avautunut ja (avustustoimitus) putosi alas kuin raketti, silminnäkijä Mohammed al-Ghoul puolestaan kuvaili AFP:lle.

Sekä Yhdysvallat että Jordania ovat kiistäneet, että kummankaan valtion lentokone olisi aiheuttanut kuolemia. Avustustoimituksen yhteistyötahoina olivat myös Belgia, Egypti, Ranska ja Hollanti.

EU-KOMISSION puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina, että humanitaarisen avun kuljettaminen meritse Gazaan voidaan aloittaa ehkä jo viikonloppuna. Von der Leyenin mukaan Kyprokselta Gazaan kulkevaa humanitaarista merireittiä oli tarkoitus kokeilla perjantaina ja se voitaisiin saada käyttöön sunnuntaina.

Merikuljetukset ovat EU:n, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden arabiemiraattien yhteishanke. YK on painottanut, että tehokkain tapa saada apua perille olisi maateitse, mutta Israel on jo pitkään estänyt valtaosan avustuskuljetusten pääsystä Gazaan. YK on toistuvasti varoittanut, että Gazan kaistale on nälänhädän partaalla.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi perjantain vastaisena yönä kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan, että Yhdysvallat avaa tilapäisen sataman Gazaan avun toimittamista varten. Bidenin ilmoitusta nimettömänä kommentoinut virkamies muistutti kuitenkin, että tilapäisen sataman saaminen toimintaan kestää viikkoja.