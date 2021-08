Ruotsi lopetti evakuoinnit – toi pois 1 100 ihmistä

Ruotsi on lopettanut evakuoinnit Kabulista, kertoo ulkoministeri Ann Linde. Linden mukaan kaikki ruotsalainen henkilökunta on saatu pois. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tähän mennessä Ruotsi on evakuoinut noin 1 100 ihmistä Afganistanista. Valtaosa heistä on jo saapunut Ruotsiin, mutta osa on edelleen välilaskupaikoissa Tbilisissä Georgiassa ja Islamabadissa Pakistanissa, kertoo Ruotsin puolustusvoimat.

Linden mukaan torstaiset itsemurhaiskut osoittivat epäinhimillistä raakuutta. Paikalla olleet ruotsalaiset ovat auttaneet muita maita haavoittuneiden hoidossa ja jopa luovuttaneet verta paikallisissa sairaaloissa.

Evakuointilennot Kabulin lentokentältä ovat tänään jatkuneet. Silminnäkijöiden mukaan lentokentällä on pitkiä jonoja, mutta eilisten räjähdyspaikkojen lähellä kentän ympäristössä ei enää ole ihmisiä.

Britannia ja Espanja ovat ilmoittaneet lopettavansa evakuoinnit tänään. Myös Ranska ilmoitti aamulla, että evakuoinnit loppuvat tänään, mutta myöhempien tietojen mukaan niitä saatetaankin vielä jatkaa.

Suomi lopetti lentoevakuoinnit eilen.

Afganistanista on evakuoitu yli 100 000 ihmistä sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban nousi valtaan kuluvan kuun puolivälissä.