Ruotsi nostaa puolustusmenojaan tänä vuonna kolmella miljardilla kruunulla

Rahalla ostetaan varusteita, joilla voidaan nopeasti vahvistaa maan sotilaallista puolustusta. Kyse on armeijan taistelukestävyyttä lisäävien materiaalien hankinnasta sekä mahdollisesti henkilöstön palkkaamisesta ja kuljetusajoneuvojen ostamisesta.

Puolustusvoimat saavat lisäksi tilata puolustustarvikkeita kymmenien miljardien kruunujen arvosta vuoteen 2030 mennessä.

Ruotsin hallitus ja eduskuntapuolueet pääsivät puolustusmenojen nostamisesta sopimukseen keskiviikko-iltana. Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kertoi jo viime viikolla, että maan puolustusmenoja kasvatettaisiin 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tuolloin ei vielä kerrottu, millä aikataululla tälle tasolle noustaan.

- Se on tarpeen tehdä niin nopeasti kuin on käytännössä mahdollista, mutta sen on sujuttava vakaalla ja järjestelmällisellä tavalla, Ruotsin valtiovarainministeri Mikael Damberg kertoi viime viikolla.