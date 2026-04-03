3.4.2026 08:57 ・ Päivitetty: 3.4.2026 08:57

Ruotsi pysäytti epäillyn varjolaivastoaluksen, syynä öljyvuoto

Ruotsin rannikkovartioston 3.4. välittämä kuva aluksen pysäyttämisestä.

Ruotsin rannikkovartiosto on noussut öljyvuodosta epäillylle tankkerilaivalle Itämerellä Ystadin edustalla perjantaina aamulla ja pysäyttänyt sen matkanteon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Öljyvuoto havaittiin torstaina, ja se on jäljitetty Flora 1 -nimiselle alukselle. Huonokuntoinen säiliöalus on EU:n pakotelistalla, ja sen epäillään kuuluvan öljykauppapakotteita kiertävään Venäjän varjolaivastoon.

- Venäjän varjolaivasto, joka koostuu vanhemmista ja puutteellisesti vakuutetuista säiliöaluksista ja kiertää pakotteita, muodostaa merkittävän turvallisuus- ja ympäristöuhan, sanoo Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oscar Bohlin viestipalvelu X:ssä.

Ruotsin rannikkovartioston mukaan alus oli lähtenyt satamasta Suomenlahdelta.

ALUSTA epäillään ympäristörikoksen aiheuttamisesta. Öljyä on rannikkovartioston mukaan päässyt mereen vähintään 2 000 litraa.

Vielä hieman ennen puoltapäivää perjantaina aluksen lippuvaltiosta ei ollut varmuutta.

Kyseessä on jo kolmas kerta lyhyen ajan sisällä, kun Ruotsin rannikkovartiosto pysäyttää epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan aluksen.

Maaliskuussa Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Itämerellä viikon sisään kaksi epäiltyä Venäjän varjolaivaston alusta.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

