Ruotsi uusi hallitus otti etäisyyttä kurdiryhmiin – Tutkija: ”Tähän juuri sitouduttiin Madridin asiakirjassa”

Kyseessä ovat Syyrian PYD-puolue ja sen aseellinen siipi YPG, joka on Turkin ja EU:nkin terroristijärjestöksi määrittelemän PKK:n sisarjärjestö. Kurdistanin työväenpuolue PKK on käynyt aseellista taistelua Turkin valtiota vastaan.

Kesäkuussa Madridin Nato-huippukokouksessa Turkki, Suomi ja Ruotsi laativat yhteisymmärrysasiakirjan terrorismin torjumisesta, mutta osapuolten tulkinnat asiakirjan sisällöstä ovat olleet eriäviä.

Ruotsin hallituksen ilmoitus etäisyyden ottamisesta YPG:hen ja PYD:hen tuli vain muutama päivä ennen Ruotsin uuden pääministerin Ulf Kristerssonin Turkin-vierailua

Kristersson tapaa Turkin presidentin Recep Taayip Erdoganin tiistaina.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa toukokuussa. Turkki on perustellut hidasteluaan jäsenyyksien ratifioimisessa sillä, että Suomi ja erityisesti Ruotsi suojelevat sen mukaan kurditerroristeja.

Turkki ja Unkari ovat ainoat Naton jäsenmaat, jotka eivät vielä ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

ULKOPOLIITTISEN instituutin vanhempi tutkija, Turkki-asiantuntija Toni Alaranta kommentoi Ruotsin hallituksen linjauksia Twitterissä.

Alaranta painottaa, että Naton Madridin huippukokouksessa Turkki, Suomi ja Ruotsi sitoutuivat siihen, että YPG:hen ja PYD:hen otetaan etäisyyttä.

– Ruotsin uusi hallitus ilm ottavansa etäisyyttä Syyrian PYD:hen (aseellinen siipi YPG). Tähän juuri sitouduttiin Madridin asiakirjassa. Kyseessä siis USA:n keskeinen liittolainen. Saa nähdä, Erdogan tod näk jatkaa myös luovutusten vaatimista.

PYG ja PYD ovat olleet liittolaisia USA:lle ja Natolle taistelussa Isisiä vastaan.

– USA:han aktiivisesti vastusti PYD/YPG:n kirjaamista yhteisymm asiakirjaan PPK/terroristisena, tietysti koska se asettaa USA:n linjauksen hankalaan valoon. SE & FIN eivät voineet muuta, vain näin saatiin sopimus aikaiseksi, Alaranta kirjoittaa.

Unlike extradition of specific persons, distancing from, and even defining as terrorist, of Syrian PYD/YPG is what SE & FIN committed to in Madrid mememorandum, whether we like it or not. From this it follows that this should satisfy Turkey – This IS what was agreed.

— Toni Alaranta (@ToniAlaranta) November 5, 2022