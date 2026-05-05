5.5.2026 10:01 ・ Päivitetty: 5.5.2026 10:09
Ruotsille uusi tiedustelupalvelu – esikuvana brittien MI6
Ruotsi aikoo perustaa uuden siviilitiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Siihen siirretään virkakuntaa muun muassa sotilaspuolen ulkomaantiedustelusta.
Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat.
Ministerin mukaan uusi ulkomaantiedusteluelin Utrikes underrättelsetjänst (UND) aloittaa tehtävänsä tammikuussa 2027 ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:een.
Viraston ylläpito maksanee alkuvaiheessa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.
VIRASTO toimii yhteistyössä sotilas- ja signaalitiedustelun sekä turvallisuuspoliisi Säpon kanssa. Ruotsin perinteinen sotilastiedustelupalvelu MUST säilyy ennallaan, mutta siltä siirretään joitain tehtäviä ja toimintoja UND:ille.
Siirrettäviin yksiköihin kuuluu tiettävästi ainakin sotilastiedustelun kuuluisa Kontoret för särskild inhämtning eli ”ulkomaanvakoiluosasto” henkilötiedustelijoineen.
Työntekijöitä UND:lla tulee olemaan parisen sataa.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.
Suomessa vastaavaa tiedustelua tekevät Suojelupoliisi sekä puolustusvoimien sotilastiedustelu.
