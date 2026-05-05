Ruotsille uusi tiedustelupalvelu – esikuvana brittien MI6

Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat.

Ministerin mukaan uusi ulkomaantiedusteluelin Utrikes underrättelsetjänst (UND) aloittaa tehtävänsä tammikuussa 2027 ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:een.

Viraston ylläpito maksanee alkuvaiheessa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.

VIRASTO toimii yhteistyössä sotilas- ja signaalitiedustelun sekä turvallisuuspoliisi Säpon kanssa. Ruotsin perinteinen sotilastiedustelupalvelu MUST säilyy ennallaan, mutta siltä siirretään joitain tehtäviä ja toimintoja UND:ille.