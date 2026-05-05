Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.5.2026 10:01 ・ Päivitetty: 5.5.2026 10:09

Ruotsille uusi tiedustelupalvelu – esikuvana brittien MI6

iStock

Ruotsi aikoo perustaa uuden siviilitiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Siihen siirretään virkakuntaa muun muassa sotilaspuolen ulkomaantiedustelusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat.

Ministerin mukaan uusi ulkomaantiedusteluelin Utrikes underrättelsetjänst (UND) aloittaa tehtävänsä tammikuussa 2027 ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:een.

Viraston ylläpito maksanee alkuvaiheessa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.

VIRASTO toimii yhteistyössä sotilas- ja signaalitiedustelun sekä turvallisuuspoliisi Säpon kanssa. Ruotsin perinteinen sotilastiedustelupalvelu MUST säilyy ennallaan, mutta siltä siirretään joitain tehtäviä ja toimintoja UND:ille.

Siirrettäviin yksiköihin kuuluu tiettävästi ainakin sotilastiedustelun kuuluisa Kontoret för särskild inhämtning eli ”ulkomaanvakoiluosasto” henkilötiedustelijoineen.

Työntekijöitä UND:lla tulee olemaan parisen sataa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti ​​teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.

Suomessa vastaavaa tiedustelua tekevät Suojelupoliisi sekä puolustusvoimien sotilastiedustelu.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU