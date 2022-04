Ruotsin pääministeri maan levottomuuksista: ”On olemassa voimia, jotka ovat valmiita menemään pitkälle vahingoittaakseen yhteiskuntaamme”

Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsiin ulkomailta muuttaneiden kotouttaminen on hoidettu huonosti samalla kun maahanmuutto on jatkunut suurena. Tämä on johtanut eriytymiseen, jonka seurauksena Ruotsiin on syntynyt rinnakkaisyhteiskuntia, Andersson sanoo.