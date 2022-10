Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi ministerivalinnoista

Ruotsin ulkoministeriksi on nimetty Tobias Billström ja puolustusministeriksi Pål Jonson . Uusi pääministeri Ulf Kristersson (kuvassa) kertoi ministerivalinnoista uuden hallituksen ohjelman esittelyn jälkeen.

Billström ja Jonson edustavat Ruotsin maltillista kokoomusta. Lisäksi puolueen Elisabeth Svantesson nousee odotetusti valtionvarainministeriksi. Oikeusministeriksi nousee kokoomuksen puoluesihteeri Gunnar Strömmer. Maltillisella kokoomuksella on nyt yhteensä 13 ministerisalkkua.

Ruotsin kristillisdemokraattien puheenjohtajasta Ebba Buschista tulee maan energia- ja elinkeinoministeri sekä varapääministeri. Kristillisdemokraateista ministereitä nimettiin yhteensä kuusi.

Ruotsin liberaaleista ministereitä nimettiin viisi, mukaan lukien työmarkkina- ja integraatioministeriksi noussut puolueen puheenjohtaja Johan Pehrson.

Uudessa hallituksessa on 12 miestä ja 11 naista.

Porvariblokin suurin puolue ruotsidemokraatit sen sijaan jää hallituksen ulkopuolelle tukipuolueeksi.

Valtiopäivät hyväksyi maltillisen kokoomuksen puheenjohtajana toimivan Kristerssonin maan pääministeriksi eilen.

OPPOSITIOSTA on kuitenkin korostettu, että käytännössä ruotsidemokraateilla on ratkaisevan suuri vaikutusvalta uuden hallituksen politiikkaan. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on perustellut hallituksen ulkopuolelle jäämistä sillä, että puolue sai tarpeeksi tavoitteitaan läpi uuden hallituksen ohjelmaan.

Porvariblokilla on valtiopäivillä niukka kolmen paikan enemmistö oppositioon nähden. Ruotsin ylivoimaisesti suurin puolue on edelleen sosiaalidemokraatit, jonka Magdalena Andersson joutui nyt väistymään pääministerin paikalta.

Andersson kommentoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle onnittelevansa Kristerssonia pääministerivalinnasta. Entinen pääministeri kertoo jäävänsä kaipaamaan kolmea asiaa hallituksen ohjelmasta.

- Ensimmäinen on hyvinvointi, sillä kouluissa, terveydenhuollossa ja vanhustyössä käydään läpi erittäin vaikeita aikoja, hän sanoi.

Toiseksi kysymykseksi hän nimeää jengirekrytoinnin ja sen pysäyttämiseksi esitettyjen keinojen puutteen. Kolmantena Andersson mainitsee vaalilupauksenakin lausutun korkeilta kustannuksilta suojaamisen.

- Se on hyvin selvä lupausrikkomus, Andersson sanoo.

Valta vaihtuu myöhemmin niin kutsutun konseljin istunnossa kuninkaanlinnassa.