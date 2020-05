Ryanair pitää valtionyhtiöille jaettuja tukia laittomina – myös Finnair hampaissa

Halpalentoyhtiö Ryanair arvostelee valtiontukien jakamista lentoyhtiöille. Ryanair pitää tukia laittomina. Myös Finnair on Ryanairin hampaissa.

Demokraatti.fi/STT

Ryanairin mukaan kilpailutilanne tulee olemaan vääristynyt ennennäkemättömän suurien valtiontukien vuoksi, kun lentoliikenne alkaa palata normaaliksi.

Eniten valtiontukea on luvattu saksalaiselle Lufthansalle, jonka potti on 12,4 miljardia euroa. Finnairille on luvattu 0,7 miljardia euroa.