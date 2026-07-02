Rydman A-studiossa: Stea-avustuskriteereitä ei ole tarvetta muuttaa

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan kansliapäälliköiden antama esitysluonnos Stea-avustusten kriteereistä ei anna aihetta muokata hänen aiemmin esittämiään avustuskriteerejä. Rydman puhui aiheesta keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetusluonnos uusista Stea-avustusten kriteereistä valmistui aiemmin.

Rydman kertoi olleensa myönteisesti yllättynyt kansliapäälliköiden esityksestä ja sanoi, ettei se ole millään tavalla ristiriidassa hänen esittämisensä kriteerien kanssa.

Rydman sanoi lähetyksessä, että hänen esittämänsä avustuskriteerit ovat ja tulevat olemaan voimassa.

RYDMANIN tulkinnan mukaan hänen avustuskriteereissä esittelemistään periaatteista tulisi oikeudellisesti jopa aiempaa sitovampia, jos kansliapäälliköiden ehdotus hyväksyttäisiin.

Hän myös sanoi, ettei ”ainakaan haluaisi poissulkea” sitä, että voisi hyväksyä kansliapäälliköiden ehdotuksen.

- Vaikka kansliapäälliköiden asetusehdotus hyväksyttäisiin sellaisenaan, se ei asettaisi mitään tarvetta muokata niitä virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä, joita olen jo esitellyt, Rydman sanoi lähetyksen jälkeen STT:lle.

- Muutettiin tätä asetusta tai ei, se ei anna aihetta päivittää itse avustushakua tai sen suuntaviivoja, hän lisäsi.

OPETUSMINISTERI, RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet Stea-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo linjaa asiasta erillisellä päätöksellä.

Adlercreutz syyttää Rydmania yhdessä sovittujen periaatteiden rikkomisesta. Adlercreutzin mukaan soteministerin poikkeuksellinen toiminta vaatii muiltakin poikkeuksellisia toimia.

- Tämä on paitsi tärkeä sosiaalinen, myös taloudellinen kysymys. Juuri siksi hallitus nimenomaisesti keväällä päätti, että tuen jakaminen valmistellaan ja päätetään yhteisesti, Adlercreutz sanoo keskiviikkoisessa päivityksessään.

Helsingin Sanomat uutisoi asiasta aiemmin keskiviikkona. Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi torstaina päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä.

Stea-​avustuksia myönnetään sosiaali-​ ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden yleishyödylliseen sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Hallitus on päättänyt myöntää järjestöille ensi vuonna tukea 190 miljoonaa euroa, mikä on kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna.