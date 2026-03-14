Rydman Ylellä: Järjestökentältä ja kehitysavusta löytyy leikattavaa

Sosiaali- ja terveysministerin Wille Rydmanin (ps.) mukaan Suomessa löytyy leikattavaa järjestökentältä sekä kehitysavusta. Rydman kommentoi asiaa lauantaina Ylen Ykkösaamussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rydmanin mukaan Suomessa tulisi muuttaa julkisten menojen priorisointia.

- Ei voi olla loputtomasti niin, että jaetaan rahaa kehitysapuun Suomen rajojen ulkopuolelle tai että ylläpidetään kallista järjestörälssiä, jotka sitten hyvin asioiden nimissä saavat merkittävää valtionapua ja maksavat korkeita palkkoja entisille poliitikoille. Kyllä rönsyjä edelleenkin karsittavaksi riittää, hän sanoi.

Rydman puhui järjestöiltä leikkaamisesta aiemmin MTV:n Uutisextrassa.

Ministeri kuitenkin painotti, että järjestökentällä tehdään paljon erittäin arvokasta työtä myös julkisesti rahoitettuna.

RYDMANIN mukaan yksi erittäin kallis menoerä yhteiskunnalle on myös ”vääränlainen maahanmuutto”.

- Sellainen maahanmuutto, joka kasvattaa menoja pikemminkin toimeentulotukiasiakkuuksissa kuin tuottaa verotuloja.

Rydmanin mukaan maahanmuutossa nähdään nyt jopa sellaisia elementtejä, että suomalaisen eläkejärjestelmän piiriin siirtyy hiljattain maahan tulleita ihmisiä, jotka eivät ole ehkä koskaan Suomessa työskennelleet.

Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoi aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa, että maahanmuuttajat saavat liian helposti Kelan eläkkeitä.

Rydman kuvaili Siimeksen näkemystä erittäin tervetulleeksi avaukseksi.

- Minulle sopisi aivan hyvin, että tähän asiaan tartuttaisiin jo nyt kehysriihessä.

- Toivoisin, että jos yhteiskunnallinen ilmapiiri on nyt muodostunut sellaiseksi, että poliitikoilla olisi valmiutta kiristää näitä maassaoloaikoja myöskin eläkkeen määräytymisen ja eläkkeen saannin osalta, niin se ei varmasti ainakaan perussuomalaisista jäisi kiinni, Rydman sanoi.

Eläkeasiat kuuluvat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) tontille.

Uutista täydennetty klo 12.25 kauttaaltaan.