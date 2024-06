Rydmania puolustettiin PS:n ryhmäpuheessa: “On osoittanut poikkeuksellista johtajuutta ja sitoutumista tehtävässään”

Valtioneuvosto on vastannut tänään opposition välikysymykseen ministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron esitti kansanedustaja Jenna Simula. Keskustelu eduskunnassa on käynnissä. Demokraatti Demokraatti

Simulan mukaan keskustelun ytimessä on kysymys oikeusvaltiosta ja sananvapaudesta – arvoista, jotka ovat keskeisiä demokraattisessa yhteiskunnassa.

– Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus. Jokaisella, niin tavallisella henkilöllä kuin ministerilläkin, on oikeus puolustautua syytöksiä vastaan. Tämä on oleellinen osa oikeusvaltiota. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Se on yksi demokraattisen yhteiskunnan peruspilareista ja olennaista oikeusvaltion toimivuuden kannalta, Simula sanoi puheessaan perussuomalaisten tiedotteen mukaan.

– Ministeri Rydmanin toiminta on ollut myös avoimen oikeusprosessin alainen, eikä tämän johdosta ole asiassa ollut aihetta epäillä Rydmania rikoksesta. Oikeusvaltiossa syyttömyysolettama on keskeinen periaate. On kohtuutonta tuomita henkilöä pelkkien syytösten perusteella ilman oikeudellista näyttöä, Simula puolusti.

Simula sanoi, että ministeri Rydman on hoitanut ministerin salkkuansa kiitettävästi ja hänen takanaan on perussuomalaisten luottamus.

– Ministeri Rydman on osoittanut poikkeuksellista johtajuutta ja sitoutumista tehtävässään. Ministeri Rydmanin vahva talousosaaminen ja strateginen ajattelu ovat olleet avainasemassa Suomen talouspolitiikan kehittämisessä. Ministeri Rydman on ottanut esimerkiksi tärkeäksi prioriteetikseen panostukset itäisen Suomen elinvoiman lisäämiseksi, Simula sanoi tiedotteen mukana.

– Rydmanin toiminta elinkeinoministerinä kansainvälisesti ei ole myöskään jäänyt huomaamatta. Hänen kyvykkyytensä luoda ja vahvistaa tärkeitä kauppasuhteita on ratkaisevaa Suomen taloudellisten etujen edistämisessä ulkomailla. Kansainvälisesti ministeri Rydmania arvostetaan luotettavana ja ammattitaitoisena neuvottelijana. Hänen toimintansa on edistänyt Suomen mainetta luotettavana kauppakumppanina ja innovatiivisena taloutena. Rydmanin kyky rakentaa luottamusta on keskeinen tekijä Suomen kansainvälisessä menestyksessä.