Sää teki Montessa temput – Latvala tapasi katsojan, johon törmäsi toissa vuonna: ”Hän olisi halunnut kartturin paikalle testeissä”

Kirjoittaja on Demokraatin avustaja

Puuppolalaisen Tommi Mäkisen johtaman Toyotan rallitallin kuljettajat antoivat vahvan näytön osaamisestaan, kun Monte Carlo -rallin ensimmäinen täysi ajopäivä saatiin pakettiin Gapissa. Mestari Sebastien Ogierin takana, vain 14,9 sekunnin päässä kärkkyy loistavan päivän ajanut Toyotan Ott Tänak. Virolainen antoi osaamisestaan loisto näytön ja samalla myrskyvaroituksen Ogierille.

– Positiivinen päivä. Olen oppinut koko ajan lisää ja lisää uudesta autosta. Se on antanut itseluottamusta, kertoi Tänak ennen yön taukoa.

– Nyt voitto ratkaistaan sillä, kuka pystyy jatkamaan samaa rataa, ilman virheitä. Ja tekee oikeita ratkaisuja ja fiksuja valintoja, kiteytti Tänak voiton avaimen.

Hyundain lippua piti ylhäällä vain Espanjan Dani Sordo kolmantena. Thierry Neuville menetti pelin jo torstai-iltana lumipenkassa ja Andreas Mikkelsen keskeytettyään laturin hihnan petettyä.

Toyota on ideologialtaan ja filosofialtaan hyvin samanlainen auto ajaa kuin Ford.

Mutta neljäntenä, vain 10,2 sekunnin päässä Sordosta olikin jo toinen Toyota ja Esapekka Lappi. Lapin perässä tallitoveri Jari-Matti Latvala on viidentenä vain 0,2 sekunnin päässä – käytännössä tasoissa.

– Ei mitään ihmeellistä. Tietä pitkin koko päivän. Ei paljoo kovempaa viiti yrittää tällä kokemuksella. Tämä on helppo auto tottua. Tyytyväinen on oltava, kun on tässä vaiheessa kärkitaistelussa mukana, jutteli Lappi.

Kärkeen hänellä on matkaa 1.09,9. Se ei Monten aina arvaamattomassa säässä ole paljon.

– Pelikirjan mukaan on edetty. Aamupäivän taistelin aliohjautuvuuden kanssa. Vaihdoimme ennen kisaa lukon asetukset, joita en ollut testannut. Oli vain tieto, että ne olivat toimineet Tänakilla hyvin. Iltapäivän lenkille auto saatiin paremmaksi, mutta sitten sade sotki ajoa pahasti. En ole päässyt testaamaan sateella, joten pito oli kateissa seisovassa vedessä ja ”black topilla” – (sirotepinnalla, jossa piki on tullut kiviaineksen läpi), selvitti Latvala päiväänsä.

– Toyota on ideologialtaan ja filosofialtaan hyvin samanlainen auto ajaa kuin Ford. Mutta täysin erilainen kuin Volkswagen, pohti Latvala Tänakin nopeaa uuden auton omaksumista.

– Vain kymmenen sekuntia podiumille. Kelit voi muuttua – lunta ja haastetta tulla, ennakoi Latvala tulevaa ja pitkää matkaa maaliin.

Lauantaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta (118 km) Gapin ympärillä ennen pitkää siirtymää Monacoon, jossa sunnuntaina ajetaan aina vaihtelevassa säässä Meri-Alpeilla ja ylitetään kahteen kertaan yli 1600 korkeudessa legendaarinen Col de Turin.

Kaksi kertaa on pyörähdetty ja kerran on meinattu poistua.

Puuppolan Kalle Rovanperän huikeat ajo-otteet näyttävän saavan jatkoa Monte Carlo -rallissa. Kun perjantai saatiin pakettiin, oli Rovanperä R5-autojen luokassa kolmantena, 4.17,1 jäljessä johtavaa Tshekin Jan Kopeckya ja kakkosta Norjan OC Veibya 2.49,9 perässä.

Kaikki ajavat Skodalla kohti kolmoisvoittoa selvillä eroilla, mutta erikoiskoekilometrejäkin on jäljellä vain 30 vähemmän, kuin on tähän mennessä ajettu. On myös muistettava, että Veiby ja Rovanperä eivät aja Montessa WRC2-luokan MM-pisteistä.

– Hyvin on mennyt. Kaksi kertaa on pyörähdetty ja kerran on meinattu poistua, kertoi Rovanperä puolen päivän huollossa, tuolloin viidentenä.

– Nyt on kyllä tarkoitus rauhoittaa, sen verran lähellä kävi, kertoili Kalle rauhallisesti.

Vaikeissa oloissa raskaimman hinnan maksoivat Ford-kaksikko Teemu Suninen ja kotikisaansa ajava Eric Camilli. Molemmat ajoivat ulos ja keskeyttivät; Suninen aamun lenkillä ja Camilli iltapäivällä. Kun vielä Hyundain Stephane Sarrazin pysähtyi seitsemännelle ek:lle nousi 17-vuotias jyväskyläläinen Rovanperä jo uskomattomasti kolmanneksi.

– Iltapäivän lenkki oli vaikea, hävisimme jatkuvasti, koska jarrut olivat kiillottuneet, lasittuneet niin, ettei ollut mahdollista parempaan, paljasti Rovanperä iltahuollossa.

Toisaalta ei hänellä kiirekään ollut, sillä luokan nelonen, Olivier Burri on takana jo 2.37,5 päässä.

– Ja vielä viimeisellä hävittiin minuutti lisää, oli eturengas rikki ja ajettiin sillä rauhassa maaliin. Muuten hyvin on mennyt, ei tilanteita lisää, summasi Kalle päiväänsä tyytyväisenä.