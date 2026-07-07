Saabille jättipotti: Nato haluaa ruotsalaisia valvontalentokoneita

Sotilasliitto Nato haluaisi korvata ikääntyneet amerikkalaiset tutkavalvontakoneensa ruotsalais-kanadalaisilla GlobalEye-koneilla. Saabin valmistamien koneiden kappalehinta voi olla puolisen miljardia euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa Naton huippukokouksen yhteydessä tiistaina.

Neuvottelut koskevat enimmillään kymmenen GlobalEye-koneen hankintaa Natolle. Nykyiset yhdysvaltalaisen Boeingin tekemät E-3A valvontakoneensa Nato otti käyttöön jo 1980-luvulla.

Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeesta.

KÄYTÄNNÖSSÄ tilaus lienee kuitenkin selvä, sillä Ankarassa tyytyväisyyttään hyrissyt Ruotsin poliittinen johto kommentoi omassa lehdistötilaisuudessaan ”Naton valinneen GlobalEyen”.

- Tämä on mahtava päivä Natolle, Saabille ja Ruotsille. Pääministerinä olen äärettömän ylpeä Ruotsin vahvasta puolustusteollisesta pohjasta, jonka tekniset taidot ovat kehittyneet monien, monien vuosikymmenten aikana, pääministeri Ulf Kristersson sanoi.

Hän pääsi luettelemaan puolustusteollisuuden vaikuttavia tuotannon ja viennin kasvulukuja, mikä on tuonut Ruotsiin tuhansia uusia työpaikkoja.

Kristerssonin mukaan Ruotsi osallistuu tälläkin tavalla Natossa käynnissä olevaan taakanjakoon Yhdysvalloista muille liittolaisille.

SAABIN toimitusjohtajan Micael Johanssonin mukaan yhtiö voi tarvittaessa toimittaa ensimmäiset GlobalEye-koneet Natolle jo vuonna 2030.

Hän arvioikin, että erinomaisten suorituskykyjen lisäksi Naton päätökseen vaikutti se, että GlobalEye on jo tuotannossa ja että sen hinta on muihin valmistajiin verrattuna kilpailukykyinen.

- Hintaa ei voi vielä kertoa, koska lopullista sopimusta ei ole olemassa, mutta varustelusta riippuen yksittäisen koneen hinta asettunee 400-450 miljoonan euron haarukkaan, Johansson sanoi.

Saabin GlobalEyen ilmaa, maata ja merta seuraava valvontajärjestelmä on rakennettu kanadalaisen Bombardierin jo vuodesta 1996 alkaen valmistaman Global-liikesuihkukoneen runkoon.

Global Eye-versio lensi ensilentonsa vuonna 2018.

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonsonin mukaan Naton päätös merkitsee siten yhteistyön tiivistämistä Kanadan kanssa, minne on tarkoitus rakentaa lisää GlobalEyen valmistuskapasiteettia.

SUOMIKIN on ilmoittanut kiinnostuneensa valvontakykynsä parantamisesta. Ilmassa olevasta tutkakoneesta pystyy tarkkailemaan huomattavasti suurempaa aluetta Venäjän suuntaan kuin pelkillä maanpinnalla olevilla tutkilla.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi tiistaina Ankarassa, että Suomi aikoo hankkia itselleen jollain aikavälillä oman GlobalEye-valvontalentokoneen.

Häkkänen perusteli oman koneen tarvetta Suomen valvottavan alueen suuruudella.

Mikäli osto tehdään, se linkittyy hänen mukaansa Naton yhteishankintoihin.

Teksti: STT / Niilo Simojoki