Saako Jair Bolsonaro syytteet joukkosurmasta? – ”On vastuussa teurastuksen kärjistymisestä”

Brasilian koronatoimia tutkivan kongressin paneelin on määrä suositella, että maan presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan nostettaisiin syytteet joukkosurmasta, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paneelin mukaan Bolsonaro olisi antanut tahallisesti koronaviruksen levitä maassa tavoitteenaan laumasuojan saavuttaminen ja talouden elpyminen. Sen sijaan epäonnistunut kokeilu on johtanut satojen tuhansien brasilialaisten kuolemaan.

New York Times on saanut nähtäväkseen otteita paneelin raportista, joka on määrä julkaista myöhemmin tällä viikolla.

Bolsonaron lisäksi raportissa suositellaan rikossyytteiden nostamista myös 69:ää muuta ihmistä vastaan. Syytteitä tulisi paneelin mukaan nostaa muun muassa kolmea Bolsonaron poikaa sekä useita nykyisiä ja entisiä hallinnon virkamiehiä vastaan.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.

Senaattori: Bolsonaro vastuussa teurastuksen kärjistymisestä

New York Timesin mukaan on vähintäänkin epävarmaa, johtaako raportti syytteiden nostamiseen. Sillä voi kuitenkin olla vaikutusta tuleviin presidentinvaaleihin. Bolsonaro pyrkinee ensi vuoden vaaleissa jatkokaudelle, mutta koronapandemiaa alusta alkaen vähätelleen miehen suosio on ollut viime aikoina laskussa.

Bolsonaron toimia tutkivaan paneeliin kuuluu 11 henkilöä, joista seitsemän kerrotaan olevan presidentin poliittisia vastustajia.

Poikkeukselliset syytökset ovat osa paneelin liki 1 200 sivun mittaista raporttia, jossa katsotaan Bolsonaron poliittisten päätösten johtaneen ainakin yli 300 000 brasilialaisen kuolemaan. Raportti suosittelee, että viranomaiset laittavat presidentin telkien taakse.

Paneeli olisi sälyttämässä presidentin vastuulle siis noin puolet kaikista maan koronakuolemista.

- Monet näistä kuolemista olisi voitu estää, arvioi senaattori Renan Calheiros New York Timesin haastattelussa maanantaina.

- Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että hän (Bolsonaro) on vastuussa teurastuksen kärjistymisestä, raporttia kirjoittamassa ollut Calheiros jatkoi.