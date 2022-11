Saarikko: ”Näkemysero kilpistyy siihen, miten määritellään saamelaisuus”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää valitettavana, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on päättänyt tuoda saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen riitaisena eduskuntaan. Näillä näkymin esitys annetaan eduskunnalle torstaina valtioneuvoston istunnossa. Muut hallituspuolueet tukevat sitä.

- Keskusta pysyy kannassaan ja äänestää valtioneuvostossa vastaan… Me kannatamme saamelaiskäräjälain uudistamista. Näkemysero kilpistyy siihen, miten määritellään saamelaisuus ja oikeus edustaa saamelaiskäräjillä, Saarikko sanoi medialle eduskunnassa.

Keskustan mielestä esitys olisi kaivannut aikalisän, koska saamelaisyhteisökään ei ole ollut siitä yksimielinen ja lakiesitystä ei välttämättä ehdittäisi käsitellä eduskunnassa näiden valtiopäivien aikana muun muassa perustuslakivaliokunnan kiireiden vuoksi.

SAAMELAISKÄRÄJÄLAKI on vain yksi auki olevista ja riitaa hallituksen sisällä aiheuttavista lakiesityksistä. Saarikko sanoo keskustan tavoitteena olevan, että ongelmat saadaan ratkaistua ja hallitus pystyy näistäkin kiistoista luovimaan eteenpäin.

– Tärkeintä on, että hallituspuolueiden välillä säilyy sellainen luottamus, että voimme jatkaa yhdessä työtä. Tämän eteen teen tietenkin osani, hän sanoi.

– On selvää, että keskustalla on omia näkemyksiään talouteen tai lakihankkeisiin liittyen, joista me tulemme pitämään kiinni. Minusta on erityisen perusteltua tässä tilanteessa, että hallituksen johto käy näistä keskustelua.

SAARIKOLTA kysyttiin syypäätä siihen, miksi reilu tusina lakiesitystä on jäänyt jumiin vaille yksimielisyyttä hallituksessa.

- Elämässä taitaa olla sellainen viisaus, että riitoihin tarvitaan aina kaksi. Hallituksessa on viisi puoluetta, joilla on aika erilaisia näkemyksiä taloudesta ja luonnonvaroista näin erityisesti. Näiden ympärillä moni kiistakysymyksistä pyörii, hän vastasi.

Hän sanoi toivovansa, että kaikki olisivat ratkaisumielellä, jotta hallitukselle löytyy edellytykset jatkaa työtään, vaikka päätösten tekeminen ei ole helppoa.

Loppukauden tärkeimmiksi hoidettaviksi asioiksi Saarikko sanoi hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen, koronan aiheuttaman hoivavelan korjaamisen ja ratkaisujen löytämisen huoliin Suomen ruokaturvasta, kotimaisen ruoan saatavuudesta ja maatalouden tilasta.