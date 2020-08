Keskustan puheenjohtajakisaan ilmoittautunut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi Helsingin Sanomille kesäkuun ensimmäisen viikonlopun olleen aika ratkaiseva kisaan lähtemisessä. Silloin julkisuudessa ja politiikan kulisseissa velloi huhuja, joiden mukaan keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) olisi viemässä puolueensa pois hallituksesta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esimerkiksi kesäkuussa keskusta ilmoitti maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) suulla tekevänsä Etelä-Savon maakunnan jakamisesta hallituskysymyksen. Hiljattain vihreät taas on väläytellyt hallituksesta lähtöä.

– Tämä on minulle ihan uutta, että koko ajan on joku hallituskysymys päällä. En tunnista kovistelusta sitä keskustaa, johon liityin. En halua kannattajiemme joutuvan jännittämään, että millähän päällä se kepu tänään on, Saarikko sanoo Helsingin Sanomille.

Saarikko allekirjoittaa myös kutakuinkin oikeaksi sen, että on Juha Sipilään (kesk.) verrattuna pari piirua vasemmalla mutta paljon enemmän oikealla verrattuna muihin keskustalaisiin. Tämä näkyy myös sote-kannassa.

– Jälkikäteen voi sanoa, että valinnanvapausesityksessä oli ehkä liikaa ideologista uskoa vapaiden markkinoiden voimaan. Mutta nyt lausuntokierrokselle lähteneessä sote-esityksessä ollaan mielestäni menossa taas ideologisista syistä liikaa toiseen suuntaan ja rajoittamassa yksityisten yritysten roolia turhan paljon. Toivon, että siihen tulisi lausuntokierroksen jälkeen vielä muutos, Saarikko sanoo lehdelle.

Kulmuni: ”Ei keskusta ole vuodessa tullut alaspäin, eikä se vuodessa nouse vielä ylös”

Keskustan kolme puheenjohtajaehdokasta ruotivat kannatusalhossa kulkevan puolueen tilaa ja kehuivat kilpaa maakuntien merkitystä ensimmäisessä yhteisessä tentissä.

Istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni on kiertänyt kuntia kesällä ennen puheenjohtajakisan alkamista. Hänen mukaansa puolue on jättänyt kotiläksyt tekemättä ja puolueella on kentällä korjausvelkaa.

– Ei keskusta ole vuodessa tullut alaspäin, eikä se vuodessa nouse vielä ylös, Kulmuni sanoi.

Torstaina hallituksen riveihin äitiysvapaalta palaava Annika Saarikko oli viime vuonna luvannut, ettei lähde ehdolle puheenjohtajaksi tänä syksynä. Hän kuitenkin perusteli kantansa muutosta kentältä saamillaan yhteydenotoilla.

– Olen aivan varma, että tämä kisa tarvittiin. Kuka meistä voittaakaan, sen jälkeen puheenjohtajan mandaatti on vahvempi, Saarikko sanoi.

Saarikko: ”Koen suurta sympatiaa Katrin tilanteesta”.

Saarikko tarkensi STT:lle, että Kulmunin ero valtiovarainministerin tehtävästä oli herättänyt kenttäväen keskuudessa pohdintaa, voiko hallituspuoluetta johtaa hallituksen ulkopuolelta. Hän korosti omaa asemaansa ministerinä, mutta sanoi, ettei Kulmunin ero ollut yksinään riittävä syy ehdolle asettumiseen.

– Koen suurta sympatiaa Katrin tilanteesta, Saarikko korosti.

Varapuheenjohtaja Petri Honkonen ei halunnut spekuloida asian merkityksellä. Paneelissa hän perusteli ehdokkuuttaan niin ikään saamillaan yhteydenotoilla. Hänen mukaansa suurin uhka suomalaisille on hyvinvointiyhteiskunnan häviäminen.

– Se millä pystymme siihen vastaamaan, on suomalaisten vaurastuminen, jotta Suomi olisi elinvoimainen ja me voisimme tämän upean hyvinvointiyhteiskunnan pelastaa.

Honkonen: Innovaatioita syntyy enemmän maakunnissa.

Kolmikko kohtasi ensimmäisessä puheenjohtajapaneelissaan Ypäjällä Kanta-Hämeessä puolueen paikallispiirin vuosikokouksen yhteydessä.

Hevosopistostaan tunnettu runsaan 2 300 asukkaan kunta lounaisen Suomen viljavainioilla on puolueen tyypillistä perinteistä tukialuetta, jossa lähes joka toinen kunnanvaltuutettu on keskustalainen ja useampi kuin joka neljäs asukas eläkeikäinen.

Maakuntien elinvoima oli paneelin aikana merkittävä teema, jota ehdokkaat kehuivat kilpaa. Honkonen korosti maakuntien merkitystä Suomen vientiteollisuudelle tärkeiden keksintöjen synnyttämisessä.

– Näitä innovaatioita syntyy paljon enemmän täällä maakunnissa kuin kasvukeskuksissa, Honkonen sanoi.

Kulmuni puolestaan penäsi sitä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta tulee kohdistaa niin, että ne koskevat muitakin alueita kuin isoja yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakuntia. Saarikko puolestaan puolusti korkeakoulujen uusia aloituspaikkoja investointina suomalaisten tulevaisuuteen.

Saarikon tukijoukot hyödynsivät kotikenttäetua.

Aluepolitiikka oli myös paikalla olleen puolueväen mielessä. Eräs paikalla ollut keskustan puoluevaltuuston jäsen perusteli tukevansa Kulmunin uudelleenvalintaa teeman perusteella.

– Puhun arvoista ja aatteista, jotka liittyvät maaseudun ja maatalouden elinvoimaan, hän sanoi.

Lähiseudun kasvatti Saarikko oli tilaisuudessa näyttävästi esillä. Hänen tukijoukkonsa tervehtivät tilaisuuteen saapujia mainoslehtisillä, ja Saarikon mainosteline reunusti tietä puhujanlavalle puolueen bannereiden ohella.

Kaikki paikalla olleet eivät kuitenkaan olleet vielä suosikkiaan valinneet.

– Täytyy varttoa, kuinka monta ehdokasta lopulta tulee, eräs puolueen rivijäsen pohti.

Puoluekokoukseen kuukausi.

Istuva puheenjohtaja Kulmuni nousi puolueen johtoon ylimääräisessä puoluekokouksessa viime syyskuussa. Hän hakee jatkoa tehtävässään. Saarikko ilmoittautui Kulmunin haastajaksi viime viikolla ja Honkonen tämän viikon maanantaina.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut päivänpolitiikan ulkopuolelta myös yrittäjä Ilkka Tiainen, joka on kertonut Suomenmaalle liittyneensä puolueen jäseneksi vuosien tauon jälkeen tänä kesänä.

Keskusta päättää puheenjohtajastaan puoluekokouksessa, joka on koolla Oulussa 4.–6. syyskuuta.