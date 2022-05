Saarikko pitää tätä ajatusta loogisena: ”Ukrainan tuhoamisesta vastuussa olevat rahoittaisivat myös jälleenrakentamisen”

Osalla jäsenmaista on vahvaa tahtoa antaa pakotteilla jäädytettyä omaisuutta Ukrainalle, ja asia nousi esiin valtiovarainministerien kokouksessa Brysselissä tiistaina.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää perusteltuna ja loogisena ajatusta siitä, että Ukrainan tuhoamisesta vastuussa olevat rahoittaisivat myös maan jälleenrakentamisen.

- Tässä pitää olla valitettavasti aika tarkkana, että se tehdään täsmälleen lain kirjaimen mukaan, jos siihen päädyttäisiin, hän sanoi kokouksen jälkeen.

- Esimerkiksi Suomen lainsäädäntö ei mahdollista varojen haltuunottoa, jos kyseessä on EU-sanktiot. Se on mahdollista vain rikoksiin liittyvien oikeusprosessien yhteydessä. Tämä on siis juridisesti vaativaa.