Saarikko taksonomiapäätöksestä: ”On syntynyt hyvin erikoinen tilanne”

Hallitus perusteli kantaansa tähän niin sanottuun EU:n metsälinjaukseen muun muassa sillä, ettei se ole tyytyväinen metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU aikoo ohjata sijoituksia tukemaan ilmaston ja ympäristön kannalta hyviä hankkeita.

Vihreät äänestää eduskunnan suuressa valiokunnassa hallituksen linjaa vastaan, Maria Ohisalo kertoi tänään Demokraatille. Vasemmistoliitossakin tilanne on äänestyskäyttäytymisen osalta auki.

Vihreät jätti yhdessä vasemmistoliiton kanssa vastalauseen EU-ministerivaliokunnan kokouksessa, jossa valtioneuvoston päätti vastustaa asetusta.

Keskusta oli ilmoittanut jo etukäteen, ettei sille käy mikään muu kuin se, että Suomi äänestää vastaan.

– Erittäin hyvä, että Suomella on vihdoin kanta tässä asiassa ja hyvä, että se on vastustava, koska metsäpolitiikka on kansalliseen toimivaltaan kuuluva asia. Taksonomian mukanaan tuoma byrokratia on ongelmallinen asia, keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi tänään eduskunnassa Demokraatille.

– Samalla on hyvä muistaa, että tästä huolimatta, että Suomi otti tämän kannan, voi käydä niin, että äänestystulos ei ole meille mieleinen, Saarikko huomauttaa.

Saarikko on myös sanonut medialle olevansa tyytyväinen, että keskusta, SDP ja RKP olivat keskustan kanssa hallituksessa samalla linjalla.

Vain Ruotsin ja Suomen EU-maista tiedetään tällä hetkellä vastustavan linjausta. Se ei riittäisi torppaamaan asiaa.

– Siitäkin huolimatta tällä on iso signaaliarvo jatkovalmistelulle, kun esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden taksonomiaa EU:ssa valmistellaan.

Jotta hallituksen vastustava kanta menee ensin Suomessa läpi, saattaa olla, että sille vaaditaan EU-asioista linjaavassa eduskunnan suuressa valiokunnassa opposition tukea.

– On syntynyt hyvin erikoinen tilanne ja tämän pääministeri varmaan harkitsi, kun tämän kokonaisuuden hallituksessa linjasi, Annika Saarikko sanoo asiasta Demokraatille.

– Oppositiopuolueet varmaan ottavat kantaa asiaan. Toivon tietenkin, että Suomesta löytyy kirkas enemmistö tämän kannan taakse, hän jatkaa.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on myös tyytyväinen hallituksen EU-ministerivaliokunnassa sopimaan linjaan.

– Meillä on nyt Suomen kanta olemassa ja se on tärkeää, että tässä asiassa myös uskalletaan näyttää, että metsätalous on Suomelle äärimmäisen tärkeä asia. Me katsomme, että päätäntävallan myös niissä asioissa pitäisi pysyä kansallisissa käsissä. Sen takia olen tyytyväinen kantaan. Se on eri asia, että tässä ovat hallituspuolueet olleet erimielisiä. Se on nyt vain todettava, että näin on tässä tapauksessa, hän toteaa.

Hän ei näe hallituksen päätöksen sotivan sitä vastaan, että se ajaa erittäin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

– En näe sitä ollenkaan sillä tavalla. Meillä on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja sitä ajetaan tästä eteenpäinkin. Tässä asiassa on äärimmäisen tärkeätä myöskin, että osataan nähdä, että metsätalous ja metsäpolitiikka ovat asioita, joista meidän pitää myös kansallisesti pystyä päättämään. Tässä asiassa Suomi ja Ruotsi ovat EU:ssa ne maat, joissa on eniten metsää. Olisi ihmeellistä, jos me emme pystyisi myös sitä näyttämään, että tämä asia nyt huolestuttaa meitä kovasti.

EU:n taksonomia-asetus mennee läpi jäsenmaiden enemmistöllä joka tapauksessa, vaikka Suomi ja Ruotsi sitä vastustavat.

– Se on todennäköistä valitettavasti. Muilla EU-mailla ei ole samanlaista suhdetta metsään. Eivät he välttämättä ymmärrä, millaista käytännön elämä Suomen kaltaisessa maassa on. Täällä ollaan vuosisatoja saatu toimeentulomme myös metsästä.

Henriksson kuvaa hallituksen neuvottelua asiassa vaikeaksi.

– Mutta tällä tavalla menemme nyt eteenpäin ja tämä on nyt se, mihin yhdessä päädyimme.