Saarikko vakavana: ”Edessä on minun arvioni mukaan kriiseistä vaikein”

SDP:n esitys sähkön hintakatosta kotitalouksille sähköisti tänään tunnelman eduskunnan budjettikeskustelussa. Paikan päällä käsitellään paraikaa valtion ensi vuoden talousarviota.

SDP:n eduskuntaryhmä esitti budjettikeskustelussa sähkön hintakattoa kotitalouksien sähkölle.

Hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle kahteenkymmeneen senttiin per kilowattitunti. Se tarvittaisiin talven ajaksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) suhtautui ehdotukseen myötämielisesti ja totesi, että pääministerin olisi kutsuttava puolueet koolle yli hallitus-oppositiorajojen pohtimaan asiaa.

– Toivotan tervetulleeksi nämä avaukset, joita valtionvarainministerikin tässä esitti ja sen keskustelun siitä, että miten tarjoamme ratkaisuja, sanoi tämän jälkeen esimerkiksi vihreän edukuntaryhmän kansanedustaja Mari Holopainen.

Vastustusta edetä asiassa ei muutoinkaan kuulunut.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kysyi, voisiko pääministerin sijainen koota hallituksen ja opposition parlamentaarisen keskustelun, koska ratkaisulla on kiire.

– On suuri vaara, että yrityksiä menee konkurssiin jo joulukuun aikana korkean sähkön hinnan vuoksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on tällä hetkellä Brysselissä. Hän osallistuu tänään EU:n ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön Aseanin kokoukseen ja huomenna EU:n huippukokoukseen.

ELINKEINOMINISTERI Mika Lintilä (kesk.) totesi, että elinkeinoministeriön energiaosasto on koko ajan tekemässä erilaisia malleja ja laskelmia siitä, mitkä vaikutukset ovat erilaisilla malleilla vähentää sähkön hintaa. Hän pyöritteli puheenvuorossaan vaihtoehtoina niin sähkön markkinamallin muuttamista kuin hintakattoa.

– Mikäli lähdemme markkinamallia muuttamaan, sen kesto on vuosi. Sitä ei tehdä tähän akuuttiin tilanteeseen, mutta sitäkin tarvitaan eli me tarvitsemme vaikuttamisen EU:n kautta ja sitä kautta markkinamallin muuttamisen.

SDP:n esityksestä hän sanoi, ettei kellään ole vielä tietoa, mitä se maksaisi.

– Hiha-arvio voi olla miljardi, mutta se ei sisällä vielä likikään koko energiapakettia.

Lintilä painotti nopeita ratkaisuja.

– Onko sellainen vaihtoehto esimerkiksi, että nyt jo päätettyjä malleja laajennetaan. Näitä kaikkia tällä hetkellä käydään läpi.

Hallituksen jo käytössä olevia malleja ovat sähkön arvonlisäveron alentaminen, sähkötuki ja sähkövähennys.

Lintilä sanoi pitävänsä hyvänä valtiovarainministeriön esitystä, jonka mukaan pääministeri kutsuu kaikki puolueet koolle.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi, että tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttö viivästyy.

– Meitä uhkaa tilanne, jossa tuulettomina pakkaspäivinä sähkön hinta saattaa nousta kohtuuttomiin lukemiin ja aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita suomalaisille kotitalouksille. Siksi tarvitaan yhteisiä toimia. On hyvä, että valtiovarainministeri ja elinkeinoministeri sanoivat, että huoli on yhteinen. Pidän myös hyvänä, että valmistelu on käynnissä. Juuri tätä haemme, Lindtman sanoi.

– Nyt täytyy valmistella malli, jossa kotitalouksille varmistetaan, ettei tule kohtuuttomia tilanteita, hän jatkoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, että perussuomalaiset puhui ensimmäisen kerran sähkön hintakatosta kesällä.

– Silloin meille kerrottiin, että markkinoita ei saa mennä sorkkimaan, hän ihmetteli.

Kriittisenä hallitusta kohtaan oli myös toinen oppositiojohtaja, kokoomuksen Petteri Orpo.

– Tarvitaan toimia hinnan kohtuullistamiseksi. Kokoomus on myöskin esittänyt jo syksyllä toimia, pitivät myös sisällään ajatuksen hintakatosta. Me olemme totta kai valmiit keskustelemaan yhdessä. Tässä tarvitaan yhteisiä ratkaisuja, Orpo sanoi.

Hän hämmästeli ministeriaition tyhjyyttä.

– Mutta onhan tämä nyt aivan käsittämätöntä. Demarit tuovat tällaisen esityksen. Kaikki häipyvät. Valtiovarainministeri jätetään tänne yksin vastaamaan asiaan. Missä tämän maan hallitus on? Tässä maassa on energiakriisi. Tätä maata ei johdeta. Me olemme valmiit auttamaan tässäkin asiassa, etsimään yhdessä ratkaisuja, joilla koteihin saadaan edullista sähköä. Arvoisat sosialidemokraatit, te olette vallassa tässä maassa, toimikaa sen mukaisesti, Orpo pauhasi.

MYÖS keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli katsoi, että sähkön hinnan kohtuuton nousu edellyttää lisätoimia.

– Kannatan valtiovarainministeri Saarikon tekemää esitystä siitä, että kutsutaan koolle kaikki eduskuntapuolueet ja etsimme yhdessä tähän ratkaisun Kalli sanoi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kuvasi kuluvaa eduskuntakautta kriisien kaudeksi. Hänen arvionsa mukaan nyt edessä on kuitenkin kriiseistä vaikein. Hän viittasi energiakriisiin, joka ei kohtele suomalaisia tasa-arvoisesti, vaan koskee kaikkein vahvimmin pienituloisia, joilla on epäedullinen sähkösopimus.

Saarikko ennakoi, että lisäongelmia voi tulla myös ruoan hintojen noususta. Yhtä lailla öljynjalostustuotteiden tuontikielto Venäjältä voi nostaa polttoaineiden hintoja keväällä.

SÄHKÖN hintakatosta Saarikko sanoi, että voidaan loputtomasti keskustella siitä, kuka ensiksi ehdotti mitäkin tai kuka tänään ehdotti mitäkin, mutta lopulta asia ratkaistaan yhdessä.

Hintakaton pohtimiseen on Saarikon mukaan mahduttava ymmärrys siitä, mitä esitykset tarkoittavat Suomen taloudelle.

Hän huomautti, että hallituksen tähän asti tekemät esitykset eli sähkövähennys, sähköavustus, arvonlisäveron alennus sekä ylimääräinen lapsilisä kustantavat valtiolle jo satoja miljoonia euroja.

– Tämä esitys, joka täällä tänään on kuultu, on mittakaavassaan miljardi. Se voi olla tarpeellinen ja jos kysytään suomalaisilta kärsiviltä kotitalouksilta, se on välttämätön. Mutta sitten ei voi käydä samaan aikaan keskustelua siitä, että miksi me vain velkaannumme. Vai tekeekö täällä joku esityksen siitä, mistä se miljardi otetaan pois, näiltä samoilta köyhiltä ihmisiltäkö? Saarikko lähetti viestiä opposition suuntaan.