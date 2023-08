Saarikko väläytti tukea hallitukselle ja sen ministereille – SDP:n Mäkynen: ”Anteeksipyynnöt on moneen kertaan nollattu ja vedetty pois”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti tänään Tampereella keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueensa tukea hallitukselle, kun eduskunnassa käsitellään syyskuussa sen antamaa niin kutsuttua rasismitiedonantoa. Rane Aunimo Demokraatti

– Jos – paino sanalla jos – tiedonanto on sisällöltään linjakas, selkeä ja kaikki ministerit hallituksesta ovat siihen sitoutuneita – minusta tiedonantoa pitäisi koko eduskunnan tukea. Tämä on ehdotukseni. Se olisi kaivattu viesti Suomesta maailmalle, koska maineessamme on nyt säröjä. Yhteinen viesti eduskunnasta olisi myös tärkein mahdollinen viesti ennen kaikkea niille muualta tulleille maassamme asuville ihmisille, joille rasismi on arkipäivää, Saarikko sanoi puhuessaan tänään eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

Saarikon mukaan keskusta ei ole myöskään tekemässä yksittäisistä ministereistä epäluottamuslauseita, vaan arvioi enemmän hallituksen kokonaisuutta, tiedonantoa ja sitä kautta kaikkien ministerien aitoa sitoutumista tähän.

– Minusta olisi hienoa ja tärkeää, että Suomessa hallitus ja kaikki sen ministerit irtisanoutuisivat täysin kaikesta rasismista ennen poliittista uraansa ja sen aikana. Ei vielä ole nähty mitään sellaista, joka tämän tilanteen muuttaisi. Totta kai tiedonannon sisällöllä on merkitystä ja jos hallitus jatkaa Marinin hallituksen työtä ja osoittaa resurssit siihen, että tätä työtä voidaan viedä eteenpäin, niin onhan se hyvä asia ja sitä odotetaan, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi Demokraatille Saarikon avausta.

– Isoin ongelma tällä hetkellä on se, että hallituksessa on ministereitä, jotka ovat käyttäneet rasistista kieltä, viitanneet näihin rasistisiin kirjoituksiin viime keväänä niin kuin Riikka Purra on esimerkiksi viitannut näihin vanhoihin kirjoituksiinsa, että kunpa niitä luettaisiin ja otettaisiin opiksi. Toisaalta kaikki nämä anteeksipyynnöt on moneen kertaan nollattu ja vedetty pois ja todettu, ettei mitään anteeksipyydettävää ole.

Mäkysen mukaan varsinainen rasismiongelma on tällä hetkellä, että rasismia hyväksytään ja siedetään ministeritasolla saakka.

– Mitkään asiakirjat eivät sitä korjaa eivätkä hyvitä, hän sanoo Demokraatille.

MÄKYNEN kaipaa hallitukselta ja sen ministereiltä selkeää irtisanoutumista rasismista, myös aiemmasta.

– Pelkkä tiedonanto ei riitä, jos hallituksen ministerit ja hallitus itse ei toiminnassaan noudata tiedonannon henkeä.

Saarikon ehdolliseen tukeen myös hallituksen ministereille Mäkynen sanoo, että ”keskusta käytännössä kuittaa Purran ja (Wille) Rydmanin ja muiden puheet”.

– He ovat valmiita hyväksymään tämän käytöksen. Mutta se on ristiriitaista. Kyllä pitää elää kuten opettaa, ja hallituksessa täytyy noudattaa itse ensimmäisenä rasisminvastaista linjaa, jotta se voi uskottavasti tehdä rasisminvastaista politiikkaa.

Eduskuntapuolueet, myös silloiset perussuomalaiset, uusivat rasismin vastaisen julkilausuman vuonna 2015. Saarikko sanoi tänään, että hänestä olisi hienoa, että sille löytyisi jatkoa. Hän puhui Suomen maakuvan puolesta.

Mäkynen kääntäisi huomion pikemminkin heihin, jotka joutuvat rasismia kohtaamaan Suomessa.

– Kaikki tällaiset julistukset ovat hyviä asioita, mutta niin kauan kuin on pienintäkään epäselvyyttä siitä, miten hallituksen ministerit toimivat ja minkälaista toimintaa he hyväksyvät, niin kauan julistuksilla ei ole uskottavutta eivätkä ne ratkaise varsinaista ongelmaa, hallituksen omaa rasismiongelmaa.

Mäkynen näkee, että keskusta ei vaikuta itsekään oikein tietävän, mikä heidän ”tolkun linjansa” on.

– Yrittävät samaan aikaan tukea ja olla oppositiossa. Jos omaa vaihtoehtoa ei ole tarjota, on helpompaa tukea hallitusta. Ehkä keskustalla on itsetutkistelun paikka, mikä puolueen tehtävä tässä ajassa on. Mielestäni tämä on jatkumoa keskustan epävarmuudelle ja epämääräisyydelle, mitä se myös hallituksessa kipuili monessa kohtaa.

DEMOKRAATTI kysyi tänään myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Antti Kurviselta, onko puolueella jo niin kova luotto siihen, miten perussuomalaiset hoitaa tiedonantoa, että suorilta käsin annettaisiin hallitukselle luottamus.

– Emme suorilta käsin. Emme suorilta käsin lähde lupaamaan, mutta meidän mielestämme voisi olla aika tyylikästä Suomessa asuville ihmisille, jotka ovat kokeneet rasismia, jotka joutuvat todistelemaan, että minä olen hyvä tekijä, vaikka en olekaan valkoihoinen esimerkiksi tai joilla on ollut muita ikäviä kokemuksia. Myös maailmalle olisi hyvä viesti, että eduskunta on yhtenäisenä rasismia vastaan, Kurvinen vastasi.

Kurvisen mukaan keskusta ei siis anna hallitukselle tukea, vaan kyse on hänen mukaansa siitä, että keskustalla ”on valmius antaa tuki”.