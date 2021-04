Saavutettavuuden parantamisesta buustia Tornion elinkeinoelämälle

Tornion Demarit haluavat päivittää Tornion kuntastrategiaa. Jotta saamme hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen, on strategiassa on korostettava elinkeinoelämän monipuolistamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitä tuetaan myös kuntalaisten hyvinvointia edistävien palvelujen rohkealla kehittämisellä yhteistyössä Haaparannan ja muiden alueen kuntien kanssa. Henna Knuuti Tornion työväenyhdistyksen puheenjohtaja

Alue on nostettu hallituksen taholta arvoonsa ja seutukunta on saanut huomattavia investointeja ja tukia erityisesti saavutettavuuden parantamiseen. Rautatieverkko on viimein rakentumassa Suomesta Tornio-Haaparannan kautta Ruotsiin. Siitä on osattava ottaa hyöty myös paikallisesti. Kaupungin työllisyyttä ja yrittämisen edellytyksiä on pystyttävä parantamaan. Tornion täytyy tuoda voimakkaasti ilmi halu saada niin henkilöraideliikenne kuin tavarajunien siirtokuormaustoiminnat juuri Tornio-Haaparannalle.

Myös sote-uudistuksen valmistuessa on oltava kykyä ja halua vaikuttaa Lapin hyvinvointialueella siten, että Tornion terveys- ja sosiaalipalvelut paranevat, eivät heikkene. Tornio on väestöltään Lapin toiseksi suurin kunta ja väestökehitys on ollut parempi kuin naapurikunnilla. On perusteltua, että Torniossa on sote-uudistuksen jälkeen laaja sote-keskus ja myös iltavastaanotto.

Kuntavaaleihin lähdemme monipuolisella, osaavalla ja osallistuvalla ehdokaslistalla. Haemme edellisten vaaleja parempaa tulosta. Haluamme pitää huolta Torniosta, jotta Tornio voi pitää huolta meistä torniolaisista.