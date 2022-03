Sairaaloissa 845 potilasta, joista tehohoidossa nyt 51 – THL: Uusia koronatartuntoja 22 400

Suomessa on tänään raportoitu noin 22 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa on mukana viikonlopun aikana kertyneitä tartuntoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 60 200 uutta tartuntaa, mikä on noin 27 800 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata.

Sairaalahoidossa on 845 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 51 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden kokonaismäärä on noussut perjantaista 61 potilaalla. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kahdella.