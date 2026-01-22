Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

22.1.2026 11:26 ・ Päivitetty: 22.1.2026 11:28

SAK: Alkoholinkäytön testaamiseen työpaikoilla halutaan selkeyttä – ”Ei saisi olla ainoa mittari, jolla työkykyä arvioidaan”

Käytännöt tilanteissa, joissa testi kertoo runsaasta alkoholinkäytöstä, vaihtelevat työpaikoilla. Kuvituskuva.

SAK:n liittojen työpaikoista 17 prosentilla on tehty alkoholimarkkeritestejä eli PEth-testejä, luottamushenkilökyselystä selviää. SAK:n mukaan testin käyttöön liittyy kysymyksiä, jotka on ratkaistava.

Verikokeesta otettava PEth-testi mittaa alkoholinkäyttöä mittaa alkoholinkäyttöä noin viimeisen kuukauden ajalta.

SAK:n kyselyyn vastasi joulukuussa noin 900 luottamushenkilöä. Heistä 38 prosenttia kertoi, ettei testejä ole tehty ja 45 prosenttia ei osannut sanoa.

– Tässä oli selkeitä toimialaeroja. Toimialoittain tarkasteltuna PETH-testit olivat yleisimpiä kuljetusalalla, jossa 39 prosenttia luottamushenkilöistä ilmoitti testejä tehdyn, kun taas yksityisillä palvelualoilla vastaava osuus oli 10 prosenttia, SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen kertoo tiedotteessa.

Kyselyn perusteella käytännöt tilanteessa, jossa testi osoittaa runsasta alkoholinkäyttöä, vaihtelevat. Yleisimmin työntekijä ohjataan hoitoon, mutta noin voin viidennes vastaajista ei osannut arvioida, miten tilanteessa toimitaan. Kymmenesosa vastaajista arvioi, että ei tapahdu mitään. Yhdeksän luottamushenkilöä kertoo, että työntekijä on saanut varoituksen tai hänet on irtisanottu testin seurauksena.

– SAK haluaa selkeyttä siihen, miten alkoholitestausta hyödynnetään työpaikoilla ja mitä tuloksesta voi seurata. Tämä on tärkeää työntekijöiden oikeusturvan ja käytänteiden läpinäkyvyyden näkökulmasta, kun tavoittelemme päihdehaitatonta työelämää, SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi sanoo tiedotteessa.

Työläjärvi muistuttaa, että testeihin liittyy haasteita liittyen yksityisyyden suojaan sekä tulkintaan vaikutuksista ajankohtaiseen työkykyyn. Työntekijän vapaa-aika on yksityisasia, hän huomauttaa.

– PEth-testi ei saisi olla ainoa mittari, jolla työkykyä ja työhön sopivuutta arvioidaan. Päihteisiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki tulisi aina olla ensisijaista, jotta vältytään tilanteilta, joissa työkyky on jo alentunut, hän sanoo.

