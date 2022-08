SAK haluaa uudistaa yleissitovuuden määrittelyä – Jarkko Eloranta selventää, mistä on kyse

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti tänään SDP:n johdon kokouksessa Lappeenrannassa, että yleissitovuuteen perustuvasta työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä on pidettävä kiinni. Johannes Ijäs Demokraatti

– Jos osapuolten väliseen sopimiseen nojaavia, työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan, olemme me sosialidemokraatit valmiita tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin, hän jatkoi.

Marinin mukaan lailla toteutettavia keinoja voisivat olla esimerkiksi alan edustavimman, ammattiliiton neuvotteleman työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi TES:ksi, työehtosopimuksen jälkivaikutusten säätäminen laiksi ja luottamusmiehen aseman ja valinnan vahvistaminen kaikille työpaikoille.

Myös SAK oli pikimmiten samassa asiassa liikkeellä tiedotteella.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiedotteessa, että suomalaisen työmarkkinamallin pitää nojata työntekijöiden yhteiseen edunvalvontaan sekä laajoihin ja kattaviin työehtosopimuksiin jatkossakin.

Tiedotteen mukaan SAK tavoittelee työehtosopimusten yleissitovuuden uudistamista niin, että alan edustavin työehtosopimus on yleissitova.

Eloranta selventää Demokraatille, että käytännössä yleissitovuuden prosenttiperusteista arviota löyhennettäisiin ja sopimus voisi tulla nykyistä pienemmällä edustavuudella yleissitovaksi.

– Kriteeristöä on varmaan syytä miettiä. Myös työntekijöiden järjestäytyminen pitäisi ottaa yleissitovuudessa huomioon. Se on meidän mielestämme vähän toispuoleinen järjestelmä, koska se on pelkästään työnantajan järjestäytymisestä ja päätöksistä kiinni, onko työehtosopimus yleissitova. Se ei ehkä tähän nykyiseen tilanteeseen ole enää riittävä arviointiperusta. Sen vuoksi tällaisia täsmennyksiä tarvittaisiin.

ELORANNAN MUKAAN SAK:n tavoite uudistaa yleissitovuutta ei ole erityinen reaktio esimerkiksi mitään yhtä teollisuudenalaa kohtaan vaan kyse on yleiseen kehitykseen reagoimisesta.

Miten realistista on, että löytyisi hallituskoalitio, joka voisi näitä lakiin tehtäviä muutoksia toteuttaa?

– Me toivomme tietysti, että on koalitio mikä tahansa, se myös miettii sitä, mikä on työntekijöiden asema työmarkkinoilla tulevaisuudessa. Työntekijät ovat kuitenkin äänestäjiä, yritykset eivät. Siinä mielessä täytyy toivoa, että joka puolueessa kuunnellaan herkällä korvalla palkansaajien toiveita ja tarpeita, Eloranta vastaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen torppasi tänään tiedotteessaan SDP:n puheet mahdollisuudesta muuttaa lainsäädäntöä.

“Kun kaikki muut miettivät keinoja paikallisen sopimisen lisäämiseksi, Marinin SDP menee toiseen suuntaan. Puolue haluaa betonoida työmarkkinoiden jäykkyyksiä lain tasolle. Ikään kuin lainsäätäjä tietäisi yksityiskohtaisesti kaikkien työntekijöiden puolesta parhaat ehdot jokaiselle työpaikalle. Tällaisen keskusjohtoisuuden lisääminen on tunkkainen tuulahdus menneestä maailmasta”, Mykkänen sanoo tiedotteessa.