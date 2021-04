SAK:n terveiset kehysriiheen: ”Työllisyys ei kohene ihmisten toimeentuloa heikentämällä”

Hallituksen on etsittävä työllisyystoimia muualta kuin työttömyysturvan leikkaamisesta, SAK linjaa terveisissään kehysriiheen valmistautuvalle hallitukselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

SAK ehdottaa, että työvoimakoulutusta lisätään reippaasti ja työttömyysturvaa uudistetaan niin, että se tukee työttömien osaamisen kehittämistä nykyistä paremmin.

– Työllisyys ei kohene ihmisten toimeentuloa heikentämällä. Sen sijaan työttömien työllistymistä tulee tukea osaamisen ja palveluiden kehittämisellä, johtaja Saana Siekkinen sanoo tiedotteessa.

SAK muistuttaa, että korona on johtanut monilla toimialoilla työntekijöiden syvenevään ahdinkoon, kun työn tekemisen mahdollisuuksia ei ole ollut yli vuoteen. Työttömänä on lähes 330 000 henkilöä, joista kokoaikaisesti lomautettuina on 53 000. Kaikkiaan lomautettuja oli helmikuun lopussa 72 600.

– Näin vaikeassa tilanteessa työttömien ja lomautettujen toimeentulon leikkaaminen ei ole oikea viesti. Yritysten tukemisen lisäksi nyt tarvitaan toimia myös koronan takia työttömäksi jääneiden toimeentulon turvaamiseksi.

TYÖTTÖMIEN TOIMEENTULON turvaamiseksi SAK ehdottaa, että työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa pidennetään väliaikaisesti sadalla päivällä. SAK ehdottaa myös, että työntekijöiden toimeentuloa turvataan erityistoimin vaikeimmin koronasta kärsineillä toimialoilla.

SAK muistuttaa ehdottaneensa jo vuosi sitten työttömyysturvan korottamista määräajaksi 50 eurolla työttömien taloudellisen taakan helpottamiseksi. Palvelualojen ammattiliitto PAM on myös ehdottanut koronan vuoksi lomautetuille työttömyysturvan omavastuupäivien poistamista ja työttömyysturvan korottamista.

Saana Siekkinen muistuttaa, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on viime vuosina leikattu useita kertoja. Edellinen hallitus lyhensi turvan kestoa sadalla päivällä ja nykyinen hallitus on jo päättänyt työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta.

Hallitus valmistelee parhaillaan pohjoismaista työnhakumallia, joka tarjoaa työttömille lisää tukea työnhakuun. SAK:n mukaan pitkänä miinuksena mallissa on kuitenkin työttömien velvoitteiden tuntuva kiristäminen.

– Juha Sipilän hallituksen aktiivimallisekoilu osoitti, että työttömyysturvan kiristysten työllisyysvaikutuksia ei ole lopulta helppo edes todentaa. Työttömien elämää niillä kyllä voidaan vaikeuttaa monin tavoin, Saana Siekkinen huomauttaa.

Hallitus valmistelee myös työssäoloehdon uudistamista tuloperusteiseksi. SAK pitää uudistusta tärkeänä, sillä se sopii paremmin nykyiseen työelämään, jossa työn tekemisen tavat ovat hyvin erilaisia.

Työssäoloehdon tuloperusteisuus tarkoittaa sitä, että työssäolon viikkokohtaisesta tarkastelusta luovutaan ja tarkastellaan vain tuloja.

– Työssäoloehdon kehittäminen ei saa olla säästötoimenpide eikä se saa vaikeuttaa työttömäksi jäävien pääsyä työttömyyspäivärahalle tai leikata päivärahan määrää matalapalkkaisilla aloilla. Tämä hallituksen on syytä pitää mielessä jatkotyössä, Saana Siekkinen tähdentää.