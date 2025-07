Saksalaistuomarin valintakohua epäillään äärioikeiston masinoimaksi

Saksassa perustuslakituomioistuimen tuomarit on perinteisesti valittu pitkälti kulissien takana, ja ehdokasvalinnat ovat perustuneet kahden suurimman puolueen yhteiseen päätökseen. Valintaan vaadittava kahden kolmasosan enemmistö on pakottanut puolueet kompromissiin. Tänä kesänä Saksassa on kuitenkin poikettu totutusta.