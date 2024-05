Saksan poliisi tunnisti europarlamentaarikon pahoinpitelijät – nuorten hyökkäyksen motiivi yhä epäselvä

Saksan poliisi on tunnistanut myös loput kolme nuorta miestä, jotka osallistuivat europarlamentaarikon pahoinpitelyyn Dresdenissä viime perjantaina. 17-vuotias poika ilmoittautui poliisille jo sunnuntaina. Muutkin epäillyt ovat 17-18-vuotiaita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Dresdenin poliisin ja syyttäjien yhteisen lausunnon mukaan epäiltyjen koteihin on tehty etsintöjä, joissa on takavarikoitu todisteita. Bild-lehden tietojen mukaan poliisille ilmoittautunut 17-vuotias on pääepäilty.

Liittokansleri Olaf Scholzin päähallituspuoluetta SPD:tä edustava Matthias Ecke sai pahoinpitelyssä vakavia vammoja kasvoihinsa, ja hänet leikattiin. Leikkaus sujui hyvin, mutta Ecken toipuminen vie vielä pitkään, hänen puolueensa kertoi.

Hyökkäyksen motiivi on yhä epäselvä. Poliisin mukaan on viitteitä, että yksi epäillyistä olisi äärioikeistolainen, mutta rikosta ei toistaiseksi ole määritelty äärioikeistolaisuuden motivoimaksi.