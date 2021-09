Saksan vaalit päättyivät sosialidemokraattien voittoon – Paavo Lipponen kommentoi Demokraatille: ”SPD:n johdolla Saksa muuttuu Suomen kannalta parempaan suuntaan”

Sosialidemokraatit SPD on voittanut Saksan vaalit 25,7 prosentin ääniosuudella. Nousua viime vaaleista syntyi lopulta 5,2 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan kristillisdemokraatit CDU/CSU luisui historiansa huonoimpaan vaalitulokseen 24,1 prosenttiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) kommentoi Saksan vaalien tulosta Demokraatille.

”SPD:n johdolla Saksa muuttuu Suomen kannalta parempaan suuntaan. Talouspolitiikassa investoinnit painottuvat enemmän kuin CDU-vedossa, mikä on tervetullutta suomalaisille vientiyrityksille”, Lipponen sanoo.

”Eurooppa-politiikassa mennään joustavampiin vakauskriteereihin ja pannaan Ranskan kanssa vauhtia unionin kaikinpuoliseen vahvistamiseen. Suomelle on entistä tärkeämpää toimia aktiivisesti tämän akselin tuntumassa näyttämässä suuntaa Euroopalle.”

Saksan liittokansleriksi on nyt vahvimmin tarjolla SPD:n johtaja Olaf Scholz.

”Tästä on tulossa pitkä vaaliyö. Mutta se on selvää, että monet kansalaiset ovat laittaneet rastin äänestyslippuun SPD:lle, koska he haluavat muutoksen hallitukseen. Ja he haluavat myös seuraavaksi liittokansleriksi Olaf Scholzin”, hän sanoi puhuessaan puolueen kannattajille eilen illalla.