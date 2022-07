”Sana ”kriisi” pitää laittaa italialaiseen kontekstiin” – tutkijat eivät usko ennenaikaisiin vaaleihin Italiassa

Italia ei ole matkalla kohti ennenaikaisia vaaleja pääministeri Mario Draghin erohalusta huolimatta, uskovat maata seuraavat tutkijat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Draghi järkytti viime viikolla Italian poliittista ja taloudellista vakautta ilmoittamalla jättävänsä pääministerin tehtävät. Maan presidentti Sergio Mattarella kuitenkin hylkäsi eronpyynnön.

Parlamentin hajottaminen ja uusien vaalien julistaminen on presidentin peukalon alla. Italiaan odotetaan seuraavia vaaleja ensi vuoden alkupuoliskolla.

- On hyvin epätodennäköistä, että presidentti julistaa ennenaikaiset vaalit. Vaikka niin kävisi, uskoakseni vaalit järjestettäisiin vain muutamaa kuukautta odotettua aiemmin, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Marco Siddi sanoo.

Siddi huomauttaa, että 80-vuotias Mattarella oli itse haluton jatkamaan virassa, mutta parlamentti valitsi hänet alkuvuonna toiselle kaudelle.

- Draghi vaikutti isosti presidentin jatkamiseen, joten Mattarella ei varmaan mielellään hyväksy Draghin eronpyyntöä, Siddi sanoo naurahtaen.

”Draghin kohtalo näyttää heikolta”

Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ei myöskään usko, että maassa järjestettäisiin uusia vaaleja – ainakaan vielä.

Hän arvelee, että ensi vuoden budjetin ja EU:n elpymisrahaston käytön vuoksi maassa pyritään saamaan jokin hallitus kasaan ainakin syksyyn asti. Sen jälkeen ennenaikaisiin vaaleihin voitaisiin teoriassa suunnata, vaikka kynnys siihenkin on korkea.

- Sana ”kriisi” pitää laittaa italialaiseen kontekstiin. Hallituksia ja pääministereitä tulee ja menee, mutta ennenaikaiset vaalit olisivat sielläkin äärimmäinen ratkaisu, Ronkainen sanoo.

Siddi puolestaan uskoo, ettei myöskään moni parlamentaarikko ole innoissaan uusien vaalien mahdollisuudesta. Tulevissa vaaleissa jaossa on satoja edustuspaikkoja vähemmän kuin nykyisessä parlamentissa on, mikä johtaa väistämättä monen edustajan putoamiseen parlamentista.

- Tämä luo intressin pitää asiat ennallaan. Siksi osa kansanedustajista saattaisi olla valmiita vaihtamaan leiriä ja tukemaan hallitusta, Siddi spekuloi.

Toisaalta hallituksen puolueet uhittelevat keskenään, mikä tekee joko nykypohjan tai siitä kiinni pitävän Draghin jatkosta vaikeaa. Yksi ratkaisu tilanteessa voisi olla pääministerin vaihtaminen.

Draghin mahdollisuudet jatkaa virassaan selviävät tänään, kun hänen odotetaan puhuvan parlamentille.

- Draghin kohtalon pitäisi olla selvillä viimeistään keskiviikkona, ja se näyttää heikolta, Ronkainen arvioi.

Korkokokous koolla

Torstaina Italiassa seurataan Euroopan keskuspankin (EKP) kokousta, jossa keskuspankin uskotaan nostavan ohjauskorkoaan ensi kertaa vuosiin.

Lisäksi kokouksesta odotetaan lisätietoa instrumentista, jolla korkoja ja korkojen eroja eri euromaiden sisällä pyritään hillitsemään. Instrumentista päätettiin viime kuussa, kun Italian valtion lainojen korot olivat ehtineet nousta yli neljän prosenttiin – ja erkaantuneet voimakkaasti esimerkiksi Saksan koroista.

Toisaalta EKP joutuu vuorostaan tarkkailemaan euroalueen kolmanneksi suurimman talouden Italian tilannetta.

- Tämä Italian hallituskriisi on sillä tavalla kiinnostava asia, että EKP ei ota kantaa yksittäisten maiden poliittisiin tilanteisiin, mutta joutuu ottamaan kantaa niiden taloudellisiin seurauksiin, Ronkainen sanoo.

Epävakaus Italian politiikassa tarkoittaisi epävakautta markkinoilla. Tämä on toisaalta syy siihen, miksi Marco Siddi ei usko laajempaan poliittiseen kriisiin.

- Elokuussa parlamentti on tauolla, joten tilanne saa jäähtyä ainakin kuukauden ajan. En odota suuria muutoksia tällä viikolla, Siddi sanoo.

Kuivuus pahentaa energiakriisiä

Koronarahojen käytön ja inflaation seurausten ohella Draghille painetta jatkaa tuo Italiaa uhkaava energiavaje. Toteutuessaan sen pelätään ajavan maa uuteen talouskriisiin.

Italia on ollut hyvin riippuvainen venäläisestä maakaasusta, jonka toimitus on vaakalaudalla. Tätä varten maa on neuvotellut korvaavan kaasun tuonnista Algeriasta, joka on jo aiemmin ollut toiseksi tärkein kaasunlähde.

Energiaongelmaa pahentaa poikkeuksellinen kuivuus maan pohjoisosassa. Se koettelee viljelijöiden ohella myös vesivoiman tuotantoa.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan vesivoiman alkuvuoden tuotanto on ollut puolet normaalista. Italian sähköntuotannosta noin kuudennes tapahtuu vesivoimalla, ja se on toiseksi tärkein sähkönlähde maakaasun jälkeen.

- Se vaikuttaa maan teollisuuden ytimeen, Siddi kuvaa.

Italian puolueet jakaantuivat taas

Italian hallituskriisi on sikäli omalaatuinen, että lähtövalmiilla pääministerillä on ollut takanaan parlamentin selvä enemmistö. Draghi on hallinnut maata viime vuoden alusta alkaen laajan koalition turvin.

Draghin tehtävänä on ollut ennen kaikkea Italian toipuminen koronakriisin jäljiltä sekä maan talouden tervehdyttäminen. Tähän on kytkeytynyt myös EU:n elvytysvarojen käyttö sekä niiden edellyttämät poliittiset uudistukset.

Viime viikolla Draghi menetti populistisen Viiden tähden liikkeen tuen inflaation vuoksi ajamalleen avustuspaketille. Laajan enemmistönsä turvin parlamentti hyväksyi hallituksen esityksen joka tapauksessa, mutta Draghi jätti eroanomuksensa.

Myös Siddi uskoo, että tilanteesta voidaan selvitä hallituksen kokoonpanoa vaihtamalla. Toistaiseksi Draghi on halunnut pitää kiinni laajasta enemmistöstä.

- Hän on sanonut, ettei hyväksy uhkavaatimuksia, Siddi sanoo.

Draghin asemaa haastaneen Viiden tähden liikkeen halukkuutta lähteä vaaleihin puolestaan hillitsee sen kohtaama kilpailu oikeistolaiselta Italian veljet -puolueelta, joka on oppositiossa.

- Seuraavien vaalien jälkeen oikeistoblokin suurin puolue tulee vaatimaan itselleen pääministerin paikkaa. Tämänhetkisten gallupien perusteella oikeiston voitto vaikuttaa todennäköiseltä, Siddi sanoo.

Viiden tähden liike on myös sisäisesti sekasortoinen. Sen edellinen johtaja, nykyinen ulkoministeri Luigi Di Maio perusti viime kuussa kilpailevan liikkeen, johon liittyi kymmeniä puolueen parlamentaarikkoja.