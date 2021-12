”Sananne ovat vain kuumaa ilmaa” – Kokoomuksen Sarkomaa suomi valtiovarainministeri Saarikkoa budjettikeskustelussa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Sari Sarkomaan mukaan kokoomus haluaa lopettaa tulevien sukupolvien kustannuksella elämisen. Sarkomaa piti tänään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron budjetin palautekeskustelussa eduskunnassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Suomi on hyvä maa, jossa on laajat hyvinvointipalvelut ja maailman onnellisin kansa. Vastuuttoman ylivelkaantumisen varaan sitä ei voi rakentaa. Se romahduttaa mahdollisuutemme taata hyvinvointiyhteiskunta ja kestävä ympäristö lapsillemme. Hallitus on unohtanut, että pohjoismainen hyvinvointi on rakennettu työllä, ei velalla”, Sarkomaa sanoi eduskunnassa.

Sarkomaan mukaan hallitus on pettänyt hallitusohjelman lupauksen sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Erityisen kovaa kritiikkiä Sarkomaan puheessa sai valtiovarainministeripuolue keskusta.

”Ministeri Saarikko, puheidenne perusteella olette erinomainen valtiovarainministeri, mutta ette tässä vasemmistohallituksessa. Miksi? Koska sananne ovat vain kuumaa ilmaa. Ne ovat vailla tekoja. Olette jälleen jämäköitynyt kertomalla, että menojen kasvulle pitää laittaa piste. Se taisi olla keskustalle laskujeni mukaan viides kerta vaalikauden aikana”, Sarkomaa sanoi.

”On maalaisjärjen vastaista, ettei Suomessa ahkeruus kannata.”

”Käsillä oleva budjettinne kuitenkin paljastaa todelliset karvanne. Menokehykset on rikottu, työllisyystoimet lykätty ja säästötoimet näyttävästi peruttu esittämättä mitään muuta tilalle. Hallitus jätti tekemättä valinnat, jotka itsekin tietää välttämättömiksi”, Sarkomaa jatkoi.

Sarkomaa muistutti puheessaan myös kokoomuksen vaihtoehtobudjetista, jossa puolue purkaisi työllisyyden vahvistamiseksi muun muassa kannustinloukkuja, laajentaisi paikallista sopimista, vahvistaisi kotitalousvähennystä ja työvoimapalveluja, toteuttaisi ansiosidonnaisen porrastamisen sekä keventäisi työn verotusta.

”Hallituksen vastuuttomalle velkaantumisvauhdille on vaihtoehto. Kokoomuksen vaihtoehdon perusta on työ, yrittäjyys ja vastuullinen taloudenpito. Esitämme keinovalikoiman, jolla yli 100 000 suomalaista saa uusia mahdollisuuksia työhön.

”On maalaisjärjen vastaista, ettei Suomessa ahkeruus kannata. Keskimääräisellä lukio-opettajan palkalla tienatusta lisäsatasesta verottaja vie lähes puolet. Siksi keventäisimme työn ja eläkkeiden verotusta 800 miljoonalla eurolla. Tässäkin asiassa hallitus kulkee pääministeri Marinin ja SDP:n työtä vieroksuvalla linjalla. Työn verotusta kiristävän maakuntaveron valmistelu jatkuu, vaikka hallituksen enemmistö väittää vastustavansa koko veroa”, Sarkomaa sanoi.