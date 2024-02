Sandra Bergqvist harkitsee RKP:n puheenjohtajakisaan osallistumista

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja Anders Adlercreutz on kertonut pyrkivänsä puheenjohtajaksi.

Harkinnastaan ovat kertoneet eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja kansanedustaja Henrik Wickström.

Myös liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist harkitsee puheenjohtajakisaan lähtöä.

– Minulla on ollut sellainen ajatus, että en usko, että lähden. Mutta olen myös oppinut sen, että ei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan. Minulla on perhe kotona Varsinais-Suomessa ja minä tiedän myös, miten haastava työ on olla puheenjohtaja, niin en usko, että se on nyt ajankohtainen asia.