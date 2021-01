Sanna Marin: Aleksei Navalnyi pitää vapauttaa viipymättä

”Myös muut, jotka pidätettiin hänen saapumisensa yhteydessä tulee vapauttaa. Venäjän tulisi tutkia Navalnyin myrkyttäminen ja suojella oppositon oikeuksia, jotka kuuluvat demokratioihin.”

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut lausunnon, jossa se puolustaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kiinniottoa.

Navalnyi otettiin eilen kiinni Moskovassa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta, jossa hän oli hoidettavana myrkytyksen vuoksi. Venäjän mukaan Navalnyi otettiin kiinni lentokentällä epäiltynä muun muassa aiemmin saamansa tuomion ehtojen rikkomisesta.

Russian opposition politician @Navalny must be released without delay. Also others arrested at his arrival should be freed. Russia should investigate Navalny’s poisoning, protect rights of opposition which belongs to any democracy.

— Sanna Marin (@MarinSanna) January 18, 2021