Sanna Marin ja hallitus jakoivat suomalaisille toivoa ja näkymän paremmasta, mutta emme saa pettää itseämme

Hallitus julkaisi tänään suunnitelman koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulun. Suunnitelmasta pyydetään lausuntoja viikon mittaisella lausunto- ja kommenttikierroksella, ja kaikki halukkaat, kuten myös sinä, voivat kommentoida sitä otakantaa.fi-palvelussa perjantai-iltapäivästä alkaen aina 16. huhtikuuta saakka. Rane Aunimo Demokraatti

Tartuntojen määrät ovat olleet laskusuunnassa. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu miltei 2 700 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Silti tilanne on edelleen vaikea etenkin eteläisessä Suomessa, erityisesti HUS-alueella.

HALLITUKSEN asema ei ole koskaan kadehdittava, ei etenkään pandemian keskellä, joka aaltoilee ja pitkittyy. Vuoden takaisen kevään poliittinen yksituumaisuus kesti lopulta vain viikkoja. Normaalit poliittiset intohimot ovat sävyttäneet koronakeskustelua viimeistään viime kesän jälkeen.

Oppositiosta kuulee päivittäin vaatimuksia, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Pitäisi yhtäaikaa rajoittaa ja avata lisää. Kaivataan tiukempaa kuria ja huudetaan vapauksien perään. Sekin on inhimillistä ja ymmärrettävää, joskaan ei palkitsevaa.

TÄNÄÄN hallitus antoi jotain myös heille, jotka ovat kuuluttaneet toivon näkymiä. Ainaisilta tuntuvien rajoitusten ja suositusten lisäksi ja päälle puhutaan rajoitusten purkamisesta. Moni on halunnut kuulla esimerkiksi sen, että juhannusta voisi viettää jo melko normaalisti. Pääministeri Sanna Marin mainitsi tiedotustilaisuudessa erikseen monille tärkeän mökkijuhannuksen.

Silti kyse on pitkälti psykologiasta. Rajoituksia on helpompi sietää ja jaksaa, kun niiden päättymiselle on annettu aikataulu. Ihmismieli on rakentunut niin. Useimmat ymmärtävät, että suunnitelma ei ole silti yhtä kuin lupaus. Rajoituksia puretaan, jos puretaan ja kun puretaan, epidemian ehdoilla. Kuten hallitus asian ilmaisee: Suunnitelma perustuu käytettävissä olevaan tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan. Suunnitelma ei sido hallituksen eikä viranomaisten päätöksentekoa. On jopa mahdollista, että jossain päin Suomea rajoituksia joudutaan myös jatkamaan, palauttamaan tai kiristämään uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee.

Suomalaisten kesän ja toivon näkökulmasta tuleva kuukausi on kriittinen. Vielä tulee olla viisas ja mieluiten ennalta. Emme saa pettää itseämme luulemaan, että pandemia on jo voitettu.