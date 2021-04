Sanna Marin kokoomuksen avauksesta: ”Olisiko ajatus se, että osalta kansalaisia suljettaisiin palveluita pois sen vuoksi, että he eivät ole rokotettuja?”

Hallitus on julkaissut suunnitelman koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulun. Suunnitelma perustuu käytettävissä olevaan tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan. On mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan myös jatkamaan, palauttamaan tai kiristämään uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee. Rane Aunimo Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi perjantaina asiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa, että valtioneuvosto kutsuu yhteiskunnan eri toimijat keskustelemaan Suomen avaamisesta kesää kohti. Viikon mittainen kommenttikierros alkaa tänään.

Marin sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi tukee ja edistää EU:n yhteisen rokotetodistuksen kehittämistä. Media kysyi pääministeriltä, onko todistusta tarkoitus käyttää matkustamisen lisäksi esimerkiksi teattereissa käymiseen.

– Selvitystyötä on tehty ja on kehitetty digitaalista rokotepassia tai -todistusta ja sitä kehitetään myös EU-tasolla. Suomi tukee ja edistää yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitä, että saisimme tällaisen vihreän, digitaalisen rokotetodistuksen käyttöön, jota pääasiassa voitaisiin käyttää matkustamisessa. Sitten mitä Suomen rajojen sisällä tapahtuu, olisiko rokotetodistuksella siinä kenties käyttömahdollisuuksia, tätäkin selvitystä tehdään.

Esimerkiksi kokoomus on esittänyt tällaisen mahdollisuuden selvittämistä.

– Mielelläni kuulen näkemyksiä käytännön toteutuksesta. Ehkä tähän liittyvät juuri ne isoimmat kysymykset, millä tavalla tämä sitten käytännössä toteutettaisiin. Olisiko ajatus se, että osalta kansalaisia suljettaisiin palveluita pois sen vuoksi, että he eivät ole rokotettuja? Hallituksen lähtökohta on ollut se, että kun tässä kuussa avataan esimerkiksi ravintoloita tai kahvilatoimintaa ja ensi kuussa museoita ja kirjastoja ja muuta toimintaa, niin nämä olisivat kaikille kansalaisille avoimia sen jälkeen kun palveluja avataan. Emme ole siis ajatelleet niin, että vain he jotka ovat saaneet rokotuksen, voisivat palveluihin mennä vaan meidän lähtökohtamme on se, että kaikki kansalaiset riippumatta siitä, saavatko he rokotteen nopeasti vai sitten myöhemmin, voivat palveluja käyttää, kun palvelut ovat auki.

MARIN painotti tilaisuudessa, että koronatilanne on yhä vakava ja rajoituksia ei voi purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti.

– On jokaisesta meistä kiinni, millaiseksi kesä muodostuu. Jos pidämme epidemiatilanteen nyt hallinnassa, rajoituksia voidaan purkaa kevään edetessä ja kesään tultaessa.

– Epidemian hallinta yhdessä rokotusten edistymisen ja mahdollisen kausivaihtelun kanssa voivat tarkoittaa kesää, joka on jo huomattavasti normaalimpi kuin tämä hetki.

– Tavoitteemme on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Ravintolassa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, terassilla istua, ulkoilmassa voi harrastaa ja ystäviä tavata huolettomasti, Marin sanoi.