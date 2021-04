Sanna Marin: ”Meidän tavoitteemme on voittaa kuntavaalit” – SDP:n puheenjohtaja linjasi puolueen päämäärät vaaleissa

SDP on julkaissut kuntavaaliohjelmansa. Tilaisuus alkoi SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheella. DEMOKRAATTI Demokraatti

Reilu kuukausi sitten SDP:n oli tarkoitus avata kuntavaalikampanjamme ja julkaista kuntavaaliohjelma, mutta samana päivänä puoluesihteereiden kokouksessa käsiteltiin kuntavaalien siirtämistä. Kokouksen venymisen vuoksi kampanja-aloitus ja vaaliohjelman julkaisu siirtyi tähän päivään.

– Meidän tavoitteemme on voittaa kuntavaalit. Olemme valmiita tekemään työtä jokaisessa Suomen kunnassa yhteisten asioiden eteen – kuntalaisten parhaaksi ja heidän kanssaan, Sanna Marin sanoi.

– Haluamme näissä kuntavaaleissa puhua ja puolustaa jokaisen ihmisen turvallista, toimivaa ja hyvää arkea. Haluamme puolustaa hyvinvointivaltiota, joka on ollut vahvuutemme myös kriisin keskellä ja jonka ytimessä kunnat ovat. SDP pitää tärkeänä, että näissä vaaleissa puhutaan niin ikäihmisten asioista, vammaisten oikeuksista kuin mielenterveyspalveluistakin, Marin linjasi.

– Haluamme varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen. Jotta lapset ja nuoret voivat hyvin, on perheiden voitava hyvin. Perheiden hyvinvointia tukevat toimivat palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, kohtuuhintainen asuminen ja se, että ihmisillä on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon. Samalla kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon on parannettava, hän jatkoi.

”Teidän työnne on valtavan arvokasta.”

Marin muistutti, että keskeisimmät peruspalvelut järjestetään kunnissa. Siksi kuntavaalit ovat niin tärkeät.

– Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. SDP haluaa turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen.

– Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Se on tärkeä askel kohti laadukkaampia palveluita. Nyt on aika jatkaa määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että vanhusten hoiva laitetaan kuntoon. Seuraavaksi meidän on käännettävä katse kohti kotihoitoa ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitäviä palveluita.

– Erityisesti haluan tässä kohtaa nostaa esiin omaishoidon ja omaishoitajat. Suomessa on noin 49 000 omaishoitajaa, joilla on omaishoidosta sopimus ja kaikkiaan noin 350 000 omaistaan jatkuvasti hoitavaa. Teidän työnne on valtavan arvokasta hoivatyötä. Teette työtä pyyteettömästi ja väsymättömästi. Siksi omaishoitajien työtä on tuettava entistä paremmin.

SDP haluaa, että omaishoidon kriteerit yhdenmukaistetaan koko maassa.

– Omaishoidon tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti.

”Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille.”

Marin lupasi, että SDP teemme töitä sen eteen, että varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on riittävästi henkilöstöä ja jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen.

– Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta. Me haluamme, että jokaisessa kunnassa tehdään kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma ja että sen toimeenpanoa myös säännöllisesti seurataan.

Marin sanoi, että poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävän moniammatillisen ankkuritoiminnan toimintaedellytykset on turvattava.

– Nuorille on oltava tarjolla tukea heti, kun sitä tarvitaan. Ei pitkien odotusaikojen tai vaatimusten jälkeen. Tulevaisuuden kunnissa panostetaankin erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja nuorisotyön toiminnan edellytyksiin.

”Haluamme myös kehittää neuvoloita.”

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin nosti esiin myös perheiden palvelut.

– Perheiden hyvinvointia tukevat toimivat palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, kohtuuhintainen asuminen sekä se, että ihmisillä on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon.

SDP haluaa lisätä lapsiperheille suunnatun kotipalvelun saatavuutta, jotta avuntarpeet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan vastata.

– Haluamme myös kehittää neuvoloita. Neuvoloiden palveluita on laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea, Marin linjasi.

”Tähän on tultava loppu.”

Marin sanoi myös, että kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon on parannettava.

– Haluamme esimerkiksi kehittää kuntalaisaloitetta ja muita menetelmiä, kuten osallistavaa budjetointia. Ihmiset on otettava mukaan päätöksentekoon sen eri vaiheissa. Kaiken ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevien ääntä on kuunneltava.

Marin nosti esiin myös viime aikoina esillä olleet kertomukset siitä, miten moni jää politiikasta pois koska yhteisten asioiden hoitamisesta ja keskustelusta on tullut epäasiallista.

– Tähän on tultava loppu. Voimme olla eri mieltä, mutta jokaista ihmistä tulee kunnioittaa. Meidän on pysähdyttävä miettimään, minkälainen yhteiskunta haluamme yhdessä olla. SDP haluaa, että yhteiskunta on avoin, turvallinen ja jokaista kunnioittava.

”Valtionosuuksilla on turvattava palveluiden tasa-arvoinen saatavuus.”

SDP:n linja on, että kuntien valtionosuuksilla on turvattava palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Mikäli kunnille asetetaan lisää tehtäviä, on ne myös Marinin mukaan resursoitava.

– SDP haluaa puhua näissä vaaleissa tulevaisuuden kunnista. SDP haluaa olla rakentamassa tulevaisuuden kuntia, jotka ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. Kuntia, joissa palvelut pelaavat ja joissa on mahdollista parantaa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnista, jotka osaltaan ratkaisevat ilmastonmuutosta ja edistävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Kunnista, joissa jokaisesta pidetään huolta, Marin sanoi.