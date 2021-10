Sanna Marin: ”Se oli aivan erilainen kokonaisuus, eikä sitä muuta se, että perussuomalaiset nauravat eduskunnassa”

Euroopan komission heinäkuussa julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Teema puhutti tänään myös suomalaisia kansanedustajia eduskunnan kyselytunnilla. Rane Aunimo Demokraatti

Asiasta avasi tutusti opposition suurin puolue, perussuomalaiset. Veikko Vallin luonnehti puheenvuorossaan, että EU:lta olisi tulossa ilmastopaketti kakkonen, joka on puettu sosiaalisen ilmastorahaston nimen alle.

– Rahasto kuuluu pakettiin nimeltä Fit for 55, joka kokonaisuudessaan maksaisi investointeina EU:n alueella yli biljoona euroa eli tuhat miljardia joka ikinen vuosi, arvioivat asiantuntijat. Tällaistako haluatte? Kansamme on sellaisessa suossa, että tavallisen kansan kukkaro on tyhjä. Hyvä hallitus, aiotteko torjua kaikki suomalaisia kurittavat ilmastotoimet ja keventää energiaveroja?

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi vastauksessaan, että energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti, koska Euroopassa on puutetta kaasusta. Myös vähäsateinen kesä Ruotsissa ja Norjassa vaikuttaa.

– Suomessa energia on tällä hetkellä Euroopan kolmanneksi halvinta, halvempaa se on Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa. Ongelma on nimenomaan Euroopan alue, jossa ollaan erittäin voimakkaasti kaasuun sidonnaisia.

Lintilä muistutti, että EU toi eilen esiin kansallisia elementtejä, joilla voidaan puuttua hinnoitteluun.

– Tässä usein taustalla on se, että monessa EU-maassa ei ole sellaista sosiaaliturvajärjestelmää kuin Suomessa on, jolla voidaan puuttua energiamaksuihin esimerkiksi, ei suoraan vaan henkilökohtaisesti. Sen puoleen meillä ei ole suunnitelmaa siitä, että energian osalta tehtäisiin vähentäviä toimia.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) puolestaan korjasi aiempaa kysyjää sanomalla, ettei EU:n esittämä ilmastotoimien sosiaalivälineestä ole kooltaan EU:n elpymisvälinettä vastaava.

– EU:n elpymisväline oli kokonaisuudessaan 750 miljardia euroa ja nyt tämä uusi komission esitys on 72 miljardia euroa eli huomattavasti pienempi. Siitä huolimatta sitä on tarkasteltava kriittisesti. Suomen hallitus ei ole sellaista esitystä tarkoituksenmukaisena pitänyt. Komissio toi sen osana laajempaa ilmastotoimien kokonaisuutta. Sen ajatuksena on, että mikäli päästökauppaa laajennettaisiin myös liikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykseen, niin niistä koituvia kuluja tavallisilla kansalaisille korvattaisiin uudesta ilmastotoimien erillisrahastosta päästökaupasta saatavilla tuloilla. Tämä olisi kuitenkin kokonaan uusi rahasto ja tulisi meidän juuri vastikään sopimamme monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle ja sen päälle ja tästä syystä jäsenmaat varmasti neuvottelevat asiasta hyvin huolellisesti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kysyi suoraan Fit for 55 -paketista pääministeri Sanna Marinilta (sd.)

– Kannatatteko ilmastotoimena uutta tulonsiirtopakettia, jossa suomalaiset joutuisivat maksumiehiksi?

Marin totesi, että komission esittämä paketti liittyy yhdessä sovittuihin päästövähennystavoitteisiin.

– Sen vuoksi komissio on antanut mittavan lainsäädäntöehdotusten paketin neljästätoista kokonaisuudesta, jota olemme käsitelleet muun muassa EU:n ministerivaliokunnassa tänä syksynä ja näitä ennakkovaikuttamislinjauksia. Näitä kantoja kokonaisuuteen olemme ottaneet. Me suhtaudumme kriittisesti osaan tästä kokonaisuudesta. Muun muassa tämä sosiaalirahasto, jota on esitetty, se on sellainen, johon suhtaudumme hyvin kriittisesti, emmekä näe sille tarvetta, mutta iso osa kokonaisuudesta on sellaista, jota jäsenmaat tulevat itse tekemään eli omalta osaltaan Suomi tulee huolehtimaan, että tulemme yhdessä unionina pääsemään 55 prosenttiin 2030 ja että EU on hiilineuraali 2050 ja kokonaisuus sisältää lukuisia erilaisia esityksiä ja näihin kaikkiin muodostamme linjan. Tietenkin suuri valiokunta myös eduskunnassa omalta osaltaan Suomen kannat katsoo ja hallitukselle ohjeistuksen antaa.

Leena Merta (ps.) tämä ei vielä tyydyttänyt.

– Suhtaudutteko tähän niin, että sanotte ”ei käy”?

Marin vastasi sanomalla, että Suomi pyrkii toimimaan myös rakentavasti neuvotteluissa.

– Fit for 55 -paketin osalta me tulemme käymään jokaisen esityksen läpi ja siihen kantamme muodostamme. Kuten totesin, me suhtaudumme kriittisesti tähän sosiaalirahastoon. Mutta kyse ei ole uudesta elpymispaketista ja -välineestä, kuten perussuomalaiset ovat täällä kertoneet. Ei minun käsitykseni ole, että me muodostaisimme tämänkaltaisen välineen kuin elpymisväline oli. Se oli aivan erilainen kokonaisuus, eikä sitä muuta se, että perussuomalaiset nauravat eduskunnassa. Me käsittelemme tämän asiallisesti, kuten muutkin esitykset, ja kuten totesin suhtaudumme tähän esitykseen kriittisesti.