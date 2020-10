Sanna Marin: Suomeen yksi vastuuministeriö kyberturvallisuuden, tietosuojan ja digiasioille? – ”Näemme kuinka hankalaa se on, että meillä on useita eri tahoja, joille tämä jakaantuu”

Pääministeri Sanna Marin kertoo hallituksen iltakoulun jälkeen, että hallitus käytti tänään käytännössä koko kokousajan Vastaama-tapauksen käsittelyyn. Kokouksessa kuultiin eri viranomaistahoja, jotka kytkeytyvät laajaan kokonaisuuteen. Rane Aunimo Demokraatti

Keskustelun seurauksena Marin kertoo pyytäneensä sosiaali- ja terveysministeriötä koordinoimaan uhrien tuen ja avun kokonaisuuden. Liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi ja johtaa työtä, joka käynnistetään kyberturvallisuuden ja tietosuojan parantamiseksi.

– Nämä ovat sinänsä kaksi eri asiaa, vaikka totta kai liittyvät ja linkittyvät toisiinsa. Eli meillä on toisaalta uhrien tuki ja apu, ne toimet joita välittömästi tarvitaan ja tätä työtä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten meillä on kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvä laajempi kokonaisuus tulevaisuuden haasteita ja tarpeita varten ja tätä työtä koordinoi ja johtaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Asia menee seuraavaksi kansliapäällikkökokoukseen maanantaiaamulle, Marin kertoi.

– Siellä kansliapäälliköt tulevat yhdessä katsomaan kokonaisuuden niin nykyisen lainsäädännön kuin lainsäädännön muutostarpeet ja tämä asia tuodaan hallituksen neuvotteluun siinä vaiheessa kun meillä on annettavissa hallitukselle selkeät toimenpide-ehdotukset niihin lainsäädäntömuutoksin esimerkiksi, joita olisi tarpeen tehdä.

Pääministeri sanoo spekuloidusta henkilötunnuksen muuttamisesta, että pykälissä on jo mahdollisuus sen muuttamisesta, mutta nyt selvitetään, ovatko perustelut sellaisia, että myös Vastaamon kaltaisissa tilanteissa pykälää voisi käyttää.

Marin sanoo toivovansa, että jo muutaman viikon sisällä olisivat esitykset selkeistä toimenpide-ehdotuksista hallituksen pöydällä, mutta samalla hän korosti, että asia on monimutkainen ja hankala.

– Jos tarvitaan lainsäädäntöuudistuksia esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen puolella, työ ei varmasti käy aivan käden käänteessä, mutta toivottavasti kuitenkin sillä tavalla ripeästi, jos siis muutoksia tarvitaan, mutta on myös tärkeää selvittää se, olisiko jo nykyisistä pykälistä apua tässä, voitaisiinko tulkintaa laajentaa esimerkiksi tämänkaltaiseen tilanteeseen, missä tällä hetkellä olemme.

Marin pohti myös, tarvitaanko valtionhallinnossa isompia muutoksia esimerkiksi niin, että Suomessa olisi yksi vastuuministeriö kyberturvallisuuden, tietosuojan, digiasioiden osalta.

– Tällä hetkellä tämäkin kokonaisuus jakaantuu usealle hallinnon aloille. Juuri tämänkaltaisissa tilanteissa, joissa olemme, näemme kuinka hankalaa se on, että meillä on useita eri tahoja, joille tämä jakaantuu.

Kysymykseen voiko Suomessa olla tulevaisuudessa jopa oma kyberturvallisuusministeriö, Marin vastasi:

– Ainakin ministeriö, joka selkeästi on vastuussa kaikesta tietosuojaan, kyberturvallisuuteen, digiasioihin ja viestintäteknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Tällä hetkellä tämä on jakaantunut usealle ministeriölle: lvm:lle, vm:lle ja useille muille ministeriöille. Kyllä, on mahdollista, että tämän työn päätteenä voi olla jopa ehdotuksia tämänkaltaisesta kokonaisuuden yhdelle ministeriölle keskittämisestä.

Marin sanoo samalla, että ei halua hypätä asioiden edelle, mutta sanoo pitävänsä mahdollisena, että nyt myös tämankaltaisia asioita pohditaan.

Pääministeri sanoi iltakoulun jälkeen myös, että henkilötunnusten riittävyys ei ole tämän hetken ongelma.

– Akuuttia pulaa ei ole, mutta henkilöturvatunnusten uudistamisen yhteydessä yhtenä tavoitteena on tietenkin varmistaa tulevaisuudenkin tarpeet. Mutta tämä ei ole ongelma Vastaamon tietomurron osalta.