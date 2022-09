Sanna Marin: Ukraina voittaa sodan – sanoo nyt myös suoraan: ”Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti”

Sota Ukrainassa, energiamarkkinoiden kriisi, inflaatio, kesän ennätyksellinen kuivuus ja luonnonkatastrofit. Synkkää aikaa Euroopassa, pääministeri Sanna Marin (sd.) luetteli EU-parlamentin edessä tiistaina. Rane Aunimo Demokraatti

”Synkimmissäkin hetkissä on kuitenkin toivoa. Ukraina tulee voittamaan sodan tuellamme. Muita vaihtoehtoja ei ole. Sydämissämme he ovat jo voittaneet. Ukrainalaiset ovat rohkeita ja periksiantamattomia. Ukrainan vastahyökkäys etenee nyt uskomattoman nopeasti. Venäjä on jo pakotettu vetäytymään monilta alueilta.”

Marinin mukaan yhtenäisyyttä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, kun Venäjä käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan.

”Yhteiskuntiemme kiristäminen energiatoimitusten kautta on tapa murentaa eurooppalaisten tukea Ukrainalle ja hajottaa yhtenäisyyttämme. Tässä Putin ei saa onnistua. Samalla kun Venäjä käyttää energiaa kiristysruuvina, se toimii lyhytnäköisesti. Käynnissä oleva energiakriisi vain vauhdittaa Euroopan irtautumista Venäläisestä fossiilienergiasta. Sodallaan Venäjä romuttaa oman taloutensa ja tulevaisuutensa. Luottamuksemme Venäjään on mennyt ja vaikka sota loppuisi tänään, ei luottamus palaudu pitkään aikaan.”

Suomen pääministeri huomautti, että juuri vaikeina aikoina Euroopan yhtenäisyys punnitaan.

”Vaikeina aikoina punnitaan sitoutumisemme ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan. Venäjän mielestä moninaisuus, demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tekevät meistä heikkoja. Tätä synkkää oppiaan Venäjä vie maailmalle. Mutta juuri tämä tekee meistä vahvoja. Yhteiskuntamme kukoistavat juuri siksi, että demokratiassa kansalaiset päättävät itse omasta tulevaisuudestaan.”

MARIN sanoi eurooppalaisille päättäjille, että Ukrainan paikka on Euroopan unionissa.

”Kesäkuussa osoitimme suoraselkäisyyttä ja luotettavuuttamme kumppanina, kun teimme uusia päätöksiä Euroopan unionin laajentumisesta. Ukraina ja Moldova saivat EU:n ehdokasmaastatuksen ja Georgialle luvattiin eurooppalainen perspektiivi. Myös Länsi-Balkanin maiden lähentyminen unionin kanssa etenee vihdoin. Tie jäseneksi ei ole lyhyt eikä prosessi nopea. Euroopan unionin ovien on silti oltava avoimet kaikille eurooppalaisille valtioille, jotka tahtovat osaksi arvoyhteisöämme ja ovat sitoutuneet tekemään tarvittavat reformit.”

Marin teki myös selväksi, että Venäjälle määrättyjen pakotteiden on näyttävä myös tavallisten venäläisten arjessa.

”Ei ole oikein, että samalla kun Venäjä tappaa Ukrainassa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa. Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti. EU:n ja Venäjän viisumihelpotussopimuksen soveltamisen täydellinen keskeyttäminen on tässä tilanteessa perusteltu, muttei yksinään riittävä päätös.”

ENERGIAN saatavuus ja hinta ovat Marinin mukaan seuraavien kuukausien ja vuosien tärkeimpiä ratkottavia kysymyksiä.

”Energiainvestoinnit ovat välttämättömiä myös ilmastokriisiin vastaamisen takia. Vaikka tilanne on kaukana toivomastamme ja tulee koettelemaan jokaista eurooppalaista maata ennennäkemättömällä tavalla, on kriisissä myös mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. Nyt viimeistään meidän on otettava harppaus ilmastollisesti kestävämpään talouteen. Vihreän siirtymän investoinnit parantavat omavaraisuuttamme ja takaavat yhteiskuntiemme kilpailukyvyn tulevaisuudessa.”

Marin puhui EU-päättäjille myös suoraan taloudesta.

”On paljon, mitä meidän kannattaa tehdä yhdessä. Unionin ja jäsenmaiden välinen työnjako on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä. Talouspoliittisen vastuun tulee jatkossakin kuulua jäsenvaltioille itselleen perussopimusten mukaisesti. Samalla on muistettava, etteivät taloutemme ole toisistaan erillisiä, vaan yhden jäsenmaan vajotessa taantumaan vaikutukset tuntuvat koko unionissa. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan ja niitä on kehitettävä edelleen.”

”Finanssipolitiikan sääntelykehikon tärkein tehtävä on hillitä jäsenmaiden ylivelkaantumista ja siihen liittyvää riskiä. Samalla sääntelykehikon tulee huomioida suhdannevaihteluiden vaikutus julkiseen talouteen ja kannustettava suhdannevaihteluita tasoittavaan, vastasykliseen, politiikkaan. Nykyinen sääntelykehikko ei tähän riittävästi kannusta.”