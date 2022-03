Sanna Marin: ”Venäjä on yksinäisempi kuin koskaan” – Kaja Kallas: ”Vakuutan, ettei Suomella olisi Natossa parempaa ystävää kuin Viro”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) tänään tavannut Viron pääministeri Kaja Kallas kertoo, että Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen keskustelua sotilasliitto Natosta. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Kallaksen mukaan Viro hyväksyy sen omalta osaltaan heti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen Nato-keskustelua. Vakuutan, ettei Suomella olisi Natossa parempaa ystävää kuin Viro. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Viro tulee ratifioimaan sen välittömästi, Kallas sanoi.

Venäjän hyökkäyksestä Kallas sanoi, että mitä pidemmälle sota Ukrainassa kestää, sitä suurempi on ukrainalaisten tarve avulle.

– Sota Ukrainassa vaikuttaa myös Viron ihmisten elämään ja meidän talouteemme. Meidän pitää olla valmis myöskin kohtaamaan vaikeita aikoja, mutta se on hinta, joka meidän pitää vastaa taistelussa vapauden ja demokratian puolesta.

Kaksikon yhteisessä lehdistötilaisuudessa pääministeri Marin kertoi Suomen ja Viron tuomitsevan osana EU:ta yhdessä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vahvasti. Marinin mukaan EU-maiden ja länsimaiden yhtenäisyys ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet ovat eristäneet maan tehokkaasti.

- On tärkeää muistuttaa, että Venäjä on yksinäisempi kuin koskaan ja me olemme yhdessä Ukrainan tukena vahvempia kuin koskaan.

Marinin mukaan tulevissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa keskustellaan jatkoaskelista, miten voitaisiin antaa vieläkin vahvempi vastaus Venäjän toimiin ja sitä kautta vaikuttaa, että maa lopettaisi sotatoimensa Ukrainassa.

– On tärkeää, että Euroopassa käydään tätä keskustelua nyt aktiivisesti. Emme ikään kuin totea, että sanktiot on nyt asetettu, toimet on nyt tehty ja jäisimme odottamaan sitä, että tilanne itsestään ratkeaisi. Kyllä meidän pitää tietenkin pyrkiä siihen, että aktiivisesti etsimme tästä tilanteesta ulospääsytietä. On myös hyvä todeta ääneen se, että Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut erittäin perustavanlaatuisesti Venäjän toimien takia. Tämäkin on keskustelu, joka meidän on yhdessä Euroopan unionina käytävä.

Hän painotti myös eurooppalaisen puolustuksen vahvistamisen merkitystä.

– Itse en näe, että tämä olisi missään nimessä vastakkaista sille tiiviille yhteistyölle, mitä me teemme Naton kanssa. Näen, että nämä päinvastoin tukevat toisiansa. Me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, vahvaa Euroopan unionia, vahvaa yhteistä eurooppalaista puolustusta, joka toimii samansuuntaisesti ja linjassa myös Naton kanssa, Marin sanoi.

Marin: Nato-keskustelu edessä puolueissa

Marinin mukaan Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla ja Nato-keskustelu on nyt edessä kaikissa puolueissa Suomessa, mukaan lukien Marinin omassa puolueessa SDP:ssä. Marinin mukaan käytävä prosessi on perusteellinen, mutta nopea.

Marinin mukaan tällä hetkellä Suomessa pohditaan, mikä olisi oikeanlainen tapa käydä keskustelua. Hänen mukaansa eduskunnalle annetaan todennäköisesti selonteko, joka käsittelee monia eri kokonaisuuksia, niin turvallisuuspolitiikkaa, ulkopolitiikkaa kuin myös taloutta ja huoltovarmuutta sekä ylipäänsä kaikkea, mitä muuttunut turvallisuusympäristö tarkoittaa.

Marin korosti Suomen ja Viron välistä erityissuhdetta ja sen merkitystä muun muassa energiaturvallisuuden kannalta Euroopan maiden irtautuessa Venäjän fossiilisista polttoaineista.

Pääministerien tapaamisen asialistalla oli myös Suomen ja Viron yhteistyön kahdenvälinen kehittäminen esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitaalisen yhteistyön aloilla. Marinin ohjelmaan kuuluu myös keskustelu Viron parlamentin puhemiehen Jüri Rataksen kanssa.

Uutista päivitetty kello 15.33