Sanna Marinin ja Petteri Orpon välillä kiehahti – ”Ette yhtään mitään”

Puoluejohtajat kohtasivat tänään monin paikoin kuumissa tunnelmissa Kuntamarkkinoiden puheenjohtajapaneelissa Helsingissä. Rane Aunimo Demokraatti

Keskustelussa olivat SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin, vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ja RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

KIPINÖINTIÄ syntyi erityisesti Marinin ja Orpon välille, kun tapetille nousi hoitajamitoitus ja sen kohtalo. Lakisääteinen henkilöstömitoitus oli vuoden 2021 loppuun 0,55 ja nousi vuoden 2022 alusta 0,6:een. Huhtikuussa 2023 hoitajamitoituksen on tarkoitus olla 0,7, mutta asia on vielä auki.

Paneelissa puoluejohtajilta kysyttiin, pitäisikö ensi kevään jo kertaalleen päätetyistä sitoutumuksista jotenkin joustaa. Jouston puolesta äänesti paneelissa muun muassa kokoomuksen Orpo.

”Jos mennään 0,7:ään ilman, että on lisää hoitajia, niin kriisi pahenee.”

Orpon mukaan mitoituksesta on pakko joustaa.

”Pelkkä siirtäminen ei nyt hallitukselta riitä vastaukseksi”, hän sanoi.

MARIN vastasi Orpolle välittömästi.

”Nyt tuli kyllä uutinen, jos kokoomus pakittaa siitä hoitajamitoituksesta, missä he ovat olleet myös eduskuntatyössä mukana.”

”Tämä on hyvin käytännönläheinen kysymys, mielestäni on täysin oikein, että ympärivuorokautiseen hoivaan tulee 0,7 mitoitus. Minun mielestäni tarvitsisimme myös kotihoitoon mitoituksen. Me tarvitsemme sellaiset pelisäännöt, joilla voimme pitää suomalaisista ikäihmisistä huolta.”

”Muistan elävästi ne otsikot siitä millä tavalla suomalaisia ikäihmisiä on kohdeltu tässä maassa ja minä en voi sitä hyväksyä. Sen takia tarvitsemme sääntöjä, me tarvitaan mitoituksia, me tarvitaan laatukriteereitä ja näistä pitää pitää kiinni, jos haluamme pitää suomalaisista ikäihmisistä huolta ja minulle se on kunnia-asia.”

Marin jatkoi sanomalla, että sen sijaan se, millä tavalla mitoitus tulee voimaan, on puolestaan asia, jota joudutaan tarkastelemaan.

” En ole itse siihen valmis, että 0,7 mitoitus siirtyy jonnekin hamaan tulevaisuuteen, mutta voidaan katsoa, tulisiko siihen väliportaita, 0,65 ja myöhemmin 0,7.”

Marin näki, että kokoomuksen ratkaisu on nyt se, ettei tehdä mitään.

Orpo yritti sanoa väliin, mutta Marin ehti vielä lisäämään.

”Mitä te olette tehneet hallitusvastuussa viimeisten vuosikymmenten ajan tämän asian eteen? Ette yhtään mitään.”

ORPO paheksui omassa vastauksessaan, että Marin syyttää asiassa kokoomusta.

”Nyt on SDP-vetoinen hallitus ja nyt, tänään vanhuspalvelut ovat kriisissä. Kotihoidossa riutuu ihmisiä, ei ole tarpeeksi hoitajia. Tämä on teidän vastuulla nyt. Meidän oikeus on kysyä teiltä, miten te korjaatte asiat.”

Myös RKP:n Henriksson sanoi kysymyksestä keskusteltaessa olevansa yllättynyt Orpon kannasta.

”Olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän vanhuksemme ovat ansainneet sen, että me pidämme heistä huolta. Sen takia 0,7 on tullut lakiin.”

Kun Orpo sai uudelleen puheenvuoron, hän sanoi, että kokoomus pitää 0,7 mitoituksesta kiinni.

”Sitä ei ole mahdollista nyt toteuttaa hallituksen aikataululla, koska hoitajia ei ole”, hän kuitenkin lisäsi.