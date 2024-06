Saramo vasemmistoliiton tulevasta EU-ryhmästä – “Mikään ei ole vielä varmaa”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon mukaan arvailut hänen roolistaan puolueen puheenjohtajakisassa voidaan lopettaa. Saramo vakuuttaa Demokraatille ottavansa vastaan paikan Euroopan parlamentissa. Vasemmistoliiton tuleva EU-ryhmä on Saramon mukaan vielä auki. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Otat paikan (EU-parlamentissa) vastaan?

– Joo, totta kai.

Onko poissuljettua, että olet vasemmistoliiton puheenjohtajavaalissa mukana?

– On se poissuljettua. Sanoin ennen vaaleja, ettei puoluetta kannata Brysselistä yrittää johtaa.

Sanot nyt sataprosenttisen varmasti, että et ole puheenjohtajakisassa mukana, se on täysin varma päätös?

– Se on täysin varma päätös.

Saramo kertoo haluavansa aidosti Brysseliin. Hän toteaa tehneensä pitkään Eurooppa-politiikkaa ja sanoo tuntevansa henkilökohtaisesti paljon eurooppalaisia poliitikkoja.

Vasemmistoliiton vaaleissa voittamat kaksi lisäpaikkaa avaavat Saramon mukaan uusia ovia. Jos aikaisemmin pohjoismainen vasemmisto on miettinyt miten se on edustettuna keskeisissä EU-valiokunnissa, jatkossa pohdinta keskittyy Saramon mukaan vasemmistoliiton edustukseen.

– Onhan tämä uskomaton tilanne meille.

Kun myös Ruotsin vasemmisto sai lisäpaikan Euroopan parlamentista, parlamentin vasemmistoryhmän laadun voi Saramon mukaan odottaa paranevan.

– Meidän näkökulmasta tulee parempi ryhmä. Myös ryhmän koko saattaa olla isompi. Meidän ryhmässä on ollut tähänkin asti eläinoikeuspuolueita, jotka ajattelevat hyvin samalla tavalla kuin modernit punavihreät puolueet Pohjoismaissa.

Vasemmistoliiton väistyvä puheenjohtaja, EU-vaalien ääniharava Li Andersson käy Saramon mukaan parhaillaan Brysselissä neuvotteluja puolueen meppien tulevasta ryhmästä Euroopan parlamentissa.

Hieman yllättäen vasemmistoliitto ei Saramon mukaan välttämättä istu ensi kaudella EU-parlamentin vasemmistoryhmässä.

– Mikään ei ole vielä varmaa.

Voisitteko pyrkiä S&D-ryhmään?

– Lähtökohtaisesti pyritään luomaan moderni punavihreä vasemmistolainen ryhmä. Olennaista on se, että saamme ryhmässä paljon vaikutusvaltaa ja joka on keskeisissä asioissa meidän kanssa samaa mieltä. Ryhmän nimi on toissijainen asia.

Timo Soini jo teitä sijoitteli S&D:hen. Olisiko se mahdollista?

– Meitä on siirretty sinne ja meitä on siirretty vihreisiin. Nämähän ovat aika pragmaattisia juttuja lopulta. Keskeistä on vaikutusvalta ja se, että pystytään suomalaisten äänestäjien antama mandaatti täysipainoisesti hoitamaan.

Se missä europarlamenttiryhmässä te olette, on selvästi auki?

– Ryhmät muuttuvat. Se ei välttämättä ole niin, että on S&D, Greens/Efa ja GUE/NGL. En voi sanoa ryhmän nimestä mitään. Voi olla, että uudessa ryhmässä on itseään sosialidemokraattisina, vihreinä tai vasemmistolaisina pitäviä. Olennaista on sisältö.