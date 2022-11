Saramo: Vasemmistoliitto ei tue lakiesitystä T&K-verovähennyksestä

Yrityksille annettava T&K-verovähennys kariutui viime viikolla osana hallituksen sopua niistä lakihankkeista, jotka tuodaan vielä eduskuntaan. Johannes Ijäs Demokraatti

T&K-verovähennys oli sovittu parlamentaarisesti. Niinpä sitä käsitellyt kansanedustaja Matias Mäkysen (sd.) vetämä parlamentaarinen työryhmä kokoontui eilen uudestaan ja päätti edistää T&K-verokannustinta kiertoteitse lakialoitteen kautta.

Tähän päivään asti oli epäselvää, tukeeko vasemmistoliitto eilen saavutettua sopua. Tänään on selvää, että ei tue. Asiasta kertoi medialle vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen ryhmäpuheenjohtaja Jussi Saramo (vas.).

Vasemmistoliitto oli mukana alkuperäisessä jo aikoinaan saavutetussa parlamentaarisessa sovussa. Nyt saavutettu uusi sopu ei kuitenkaan vasemmistoliitolle käy.

– Kokonaisuus on sellainen, jota me emme sinänsä kannata. Sehän muodostuu kahdesta osasta. Kannatamme TKI-toimintaa lisäävää niin sanottua inkrementaalista osaa. Se on tietysti meidän yhteinen tahto, että TKI-toimintaa (tulee) lisää. Mutta sitten se toinen osa, joka menee käytännössä tehottomana yritystukena suoraan osinkoihin, sitä emme kannata. Koetamme eduskunnassa tehdä siitä (esityksestä) vielä paremmin, Saramo kommentoi.

Matias Mäkynen kuitenkin kertoi eilen Demokraatille, että hallituksen antamatta jääneeseen esitykseen nähden keskiviikkona tehtiin muutos, joka on lähempänä viime syksyn parlamentaarista sopua. Muutos on eittämättä tehty sillä ajatuksella, että esitys olisi kelvannut myös vasemmistoliitolle.

– Teimme hallituksen pohjaan pienen muutoksen niin, että se noudattaa paremmin viime syksyn parlamentaarista sopua. Yritysten T&K-menojen lisäykseen perustuvaa vähennystä hieman lisätään. Eli kannustetaan yrityksiä lisäämään T&K-menojaan hieman voimakkaammin, Mäkynen kertoi keskiviikkona parlamentaarisen työryhmän kokouksen päätteeksi.

Saramo palaa vielä viime viikon hallituksen neuvotteluihin ja sanoo pitävänsä ikävänä sitä, että hallituksen sopima verokokonaisuus kaatui, kun siihen liittyviä lakeja jätettiin esittämättä eduskunnalla.

– Se on meistä vastuutonta, että veropohjan paikkaukset jäävät tekemättä.

KANSANEDUSTAJIEN käsiä vasemmistoliitto ei kuitenkaan sido. Eli vasemmistoliiton kansanedustaja voi halutessaan tukea keskiviikkona muiden puolueitten saavuttamaa sopua TKI-verovähennyksestä.

– Nyt kun tämä ei ole enää hallituksen vaan eduskunnan asia, se on tietysti jokaisen kansanedustajan oma asia niin kuin normaalistikin kaikissa tällaisissa tilanteissa. Mutta sinänsä me sitoudumme siihen (aikaisempaan) parlamentaariseen sopuun, mutta me pidämme tätä mallia huonona ja haluamme parantaa sitä tässä eduskuntakäsittelyssä, Jussi Saramo sanoo.

– Lakialoite tulee nyt meistä riippumatta ja me nyt koetamme tehdä sitä paremmaksi.

Käytännössä aloitetta voidaan muokata valtiovarainvaliokunnassa. Saramo sanoo myös kysyttäessä pitävänsä hyvänä, jos parlamentaarinen työryhmä muokkaisi vielä lakialoitetta nykyistä paremmaksi.

Sitä, että hallituksessa kaatuneita lakiesityksiä tuodaan nyt uudelleen lakialoitteena eduskunnan käsiteltäviksi, Saramo kuvaa poikkeukselliseksi.

– Tässä nyt moneen kertaan rikottu toimintatapoja ja lupauksia, mutta sillehän me ei nyt voida mitään. Eduskunnassa pitää sitten pelata niillä korteilla, mitkä tänne tulevat. Tätä mallia me emme kannata. Tästähän ei ole parlamentaarista sopua, tästä nyt tuotavasta mallista.