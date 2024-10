Sari Essayah jätti tänään tp-utvassa eriävän mielipiteen – mitä tämä kertoo ulkopolitiikan yhtenäisyydestä, Peter Östman?

Suomen ulkopoliittista linjaa käsiteltiin tänään ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Pöydällä olivat muun muassa kaksi hallituksessa hiertänyttä asiaa, Suomen liittymättömyys Ukrainan tasa-arvoliittoumaan sekä se, että Suomi äänesti YK:ssa sen puolesta, että Israelin siirto­kunnat miehitetyillä palestiinalais­alueilla todetaan laittomiksi ja miehitys pitäisi lopettaa vuoden sisällä.

Kristillisdemokraateista on kritisoitu etenkin jälkimmäistä päätöstä.

Tp-utvassa ei tehty linjanmuutoksia. Tasa-arvoliittoumaan ei mennä, joten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätös jää voimaan. Tasavallan presidentti Alexander Stubb painotti myös, että jatkossakin Suomi äänestää kansainvälisen oikeuden mukaan ja aina erilaisia laittomia aluevaltauksia vastaan.

Ainakin oppositiossa oli odotusta, että Tavion päätös vedetään takaisin.

– Oppositio odottaa mitä odottaa, mutta hallitus on nyt näin päättänyt, että ei sitä päätöstä lähdetä peruuttamaan. Olen tyytyväinen. Jatkossa hallitus katsoo aina nämä asiat tapauskohtaisesti. Olen myöskin ymmärtänyt sen, että prosesseja käydään paremmin läpi tulevaisuudessa, ettei synny tällaisia kommunikaatiokatkoja, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kommentoi Demokraatille.

KUN Östmanilta kysytään, ovatko kristillisdemokraatit tyytyväisiä siihen, että Suomi vakuuttaa tukeaan YK:ssa suoritetulle äänestyspäätökselle, hän toteaa, että puolueen puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on jättänyt tähän asiaan eriävän mielipiteen tp-utvassa.

Demokraatti ei ole toistaiseksi tavoittanut Essayahia kommentoimaan eriävää mielipidettä.

– On hyvä, että asiasta on keskusteltu. Tässäkin asiassa prosessi ei mennyt ehkä ihan niin kuin olisi pitänyt. Sen pääministerikin taisi todeta eilen kyselytunnilla. Jatkossa nämä asiat eivät saisi tulla yllätyksenä, Östman sanoo.

Julkisuudessa on otettu kantoja myös Palestiinan tunnustamiseen. Stubb on muotoillut asian olevan ajan kysymys. Östman kuunteli tänään tarkalla korvalla presidentin ja hallituksen johdon näkemyksiä asiaan ja toteaa nyt, että kyse ei ole vain tunnustamisen ajankohdasta vaan asialle on myös erilaisia reunaehtoja.

– Aikaisemmin ehkä viestinnässä on ollut epätarkkuutta. Kyse on monesta muustakin asiasta kuin ajankohdasta. Niin kuin presidentti totesi, tilanne on tällä hetkellä Lähi-idässä hyvin kriittinen. Tällä hetkellä ei löydy edellytyksiä kahden valtion mallin ratkaisulle, vaan se on sitten pidemmän ajan päässä edellyttäen kuitenkin, että molemmat osapuolet (Israel ja Palestiina) pääsevät sopimukseen ehdoista. Ensinnäkin panttivangit vapaaksi, sitten tulitauko ja sitten rauhanneuvottelut.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) pyrki tänään vakuuttamaan tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa ei ole isoissa linjoissa epäselvyyksiä.

Demokraatti kysyi Östmanilta, eivätkö keskustelussa olleet asiat kuitenkin luo nimenomaan ulkopolitiikan isoa linjaa.

Östman toteaa Ukrainan sodan olevan Suomen turvallisuuspolitiittisesta näkökulmasta iso asia mutta toisaalta Israelkin on Suomelle tärkeä kumppani.

– Olen kuitenkin iloinen siitä, että nyt tuomittiin selkeästi Iranin hyökkäys. Se on hyvä, että Suomen valtionjohto sanoi sen selkeästi.

Östman ei allekirjoita sitä, että ulkopolitiikan johto olisi rempallaan.

– Totta kai Suomen ulkopolitiikasta voi ja saa käydä julkista keskustelua. Minä uskon kuitenkin vilpittömästi, että kaikilla on Suomen etu mielessään. Mutta tietysti eri puolueilla ja henkilöillä saattaa olla erilaisia ideologisia painotuksia. Niistäkin täytyy voida keskustella. Nythän keskustelua on käyty. On hyvä kuitenkin, että tp-utva on onnistunut keskustelemaan ja päätymään yhteiseen tiedotteeseen.

Mitä ulkopolitiikan yhtenäisyydestä kertoo se, että Essayah jätti tänään eriävän mielipiteen tp-utvassa?

– Se pitää kysyä häneltä, mutta vuonna 2012 vähän vastaavassa tilanteessa silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on jättänyt myös eriävän mielipiteen. Kyllähän näistä on aikaisemminkin keskusteltu.

Kristillisdemokraatit voi nyt tyytyväisenä jatkaa hallituksessa?

– Näemme ja arvioimme, että meidän paikkamme on nimenomaan hallituksessa. Silloin me pystymme parhaiten vaikuttamaan asioihin, jotka ovat meille tärkeitä.

