Satakunnan demarien puoluekokousedustajat: Linjakeskustelua, tulevaisuusvalintoja ja tekemisen meininkiä

Satakunnasta SDP:n puoluekokoukseen osallistuu 37 edustajaa. Kyselimme neljältä heistä odotuksia kokoustuloksiksi: Porvarihallituksen jäljiltä Suomen suunnan tulee muuttua, oli heidän yhteinen viestinsä. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

SDP:n 48. puoluekokous järjestetään 23.-25. toukokuuta Tampereella. Kokouspaikkana on Tampere-talo. Puoluekokouksessa linjataan SDP:n tulevaa politikkaa eli millaisen tulevaisuuden sosialidemokraatit haluavat rakentaa.

Puoluekokouksessa päätetään poliittisesta ohjelmasta, käsitellään kokoukselle tehdyt 538 aloitetta ja päätetään puolueen säännöistä sekä tehdään henkilövalintoja.

Ei turhia lupauksia, mutta suunta ylöspäin.

Tarja Soinne Porista pitää tärkeänä, että puoluekokous lähettää viestin muutoksen mahdollisuudesta ja toivosta parempaan. Ei turhia lupauksia, mutta suunta ylöspäin. Hänelle on tärkeää ylläpitää puolueemme arvoja ja tehdä ne näkyväksi.

– Olemme työväenpuolue ja ihmisen puolella. Yrittäjyys myös kunniaan, mutta meidän ei kuulu tukea ylikansallisia suuryhtiöitä, vaan luoda Suomessa oleville yrittäjille, yrityksille edellytyksiä pärjätä ja menestyä sekä ansaita se myös itselleen taloudellisena etuna. Ei kyykytetä yrittäjää, vaan ymmärretään heidän arvonsa ja merkityksensä työllistäjänä ja suomalaisten toimentulonturvaajana, Tarja Soinne vaatii.

Demarinuorten Kasper Sihvo Porista odottaa puoluekokoukselta rohkeutta tehdä tulevaisuuteen katsovia valintoja.

– Odotan hedelmällistä linjakeskustelua puolueen suunnasta. Vaikeat teemat esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaan ja oikeusvaltioon liittyen ovat olleet asioita, jotka ovat puoluetta ymmärtävästi jakaneet. On myös perusteltua kysyä, onko parlamentaarinen sopu esimerkiksi velkajarrusta yhteensovitettavissa vasemmistolaisen talouspolitiikan kanssa. Näistä teemoista aion itse mennä mahdollisuuksien mukaan myös pönttöön puhumaan, Kasper Sihvo kertoo.

”Jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä elämästään mielekäs.”

Janne Ala-Myöntäjä Harjavallasta ensikertalaisena puoluekokousedustajana odottaa tapahtumaa innoissaan.

– Toiveeni on verkostoituminen ja uusien ihmisten tapaaminen. Haluan että annamme viestin yhtenäisestä samaan suuntaan kulkevasta puolueesta, joka pystyy muuttamaan Suomen nykyisen suunnan. Puoluekokouksessa minulle on erityisesti tärkeitä työelämän asiat ja pienempien kuntien elinvoimaisuuden säilyttäminen, Ala-Myöntäjä kertoo.

Katja Leino-Murtojärvi Huittisista on Ala-Myöntäjän tavoin ensikertalainen kokouksessa. Hän on ollut SDP:n toiminnassa mukana viisi vuotta ja iloitsee, että pääsee näkemään sisältä, mitä puoluekokouksessa tapahtuu.

– Koen itselleni hyvin tärkeäksi sen, että olen koulutuksen, sivistyksen ja kasvatuksen lautakunnassa ja saan vielä olla tuon valiokunnan varapuheenjohtaja. Koen tähän lautakuntaan liittyvät asiat erittäin tärkeiksi myös luokanopettajan ammattini vuoksi, hän kertoo.

– Suomen tulevaisuuden takia meidän on ehdottomasti huolehdittava myös jatkossa siitä, että jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisellakin on oikeus ja mahdollisuus kouluttautua ja saada mahdollisuudet rakentaa elämäänsä koulutuksen kautta. Koulutuksen ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet eivät saa olla kiinni siitä, kuinka varakkaat vanhemmat lapsi on sattunut saamaan, vaan yhteiskunnan on mahdollistettava tässä ja toki monessa muussakin asiassa mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä elämästään mielekäs.

– Puoluekokouksessa ja ylipäätään vaikuttamistyössä kunta- ja aluepolitiikassa koen tärkeäksi sen, että me edistämme kaikin mahdollisin tavoin tasa-arvon toteutumista.

”Meillä pitää olla järkevä, kansalaisia tasa-arvoisesti kohteleva vaihtoehto”

Katja Leino-Murtojärvi toivoo, että puoluekokouksesta näkyisi ulospäin positiivinen tekemisen meininki. Kokouksen jälkeen on oltava esillä, että SDP:llä on erittäin varteenotettava vaihtoehto nykyiselle hallituspolitiikalle.

– Suomi tarvitsee realistisen vaihtoehdon talouden ja tuottavuuden parantamiseksi ja sitä ei saada aikaiseksi puhumalla ympäripyöreitä. Muutosta ja varteenotettavaa vaihtoehtoa ei myöskään saada aikaan sillä, että tehdään liian jyrkkää oppositiopolitiikkaa. Meillä pitää olla järkevä, kansalaisia tasa-arvoisesti kohteleva vaihtoehto, jossa pidetään edelleen huolta heikommassa asemassa olevista ihmisistä, lapsiperheistä ja eläkeläisistä ja samalla tehdään toimenpiteitä, joilla Suomen tuottavuus saadaan paremmalle tolalle. Meidän on kerta kaikkiaan saatava tässä maassa ihmiset työllistymään ja talous paremmalle tolalle, Leino-Murtojärvi vaatii.