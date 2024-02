Satakunnan Demarinuorille oma lippu – Satakunnan karhu kantaa punalippua

Satakunnan Demarinuorten lipun vihkiäiset pidettiin lauantaina 24. helmikuuta Harjavallassa työväentalo Pirtillä. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Tilaisuuden avasi Satakunnan Demarinuorten puheenjohtaja Riku-Petteri Vainio. Vainio kertoi lipussa esiintyvän symboliikan. Lipussa on Satakunnan Demarinuorten logo, jossa esiintyy Satakunnan vaakunasta tuttu karhu, jonka miekka on korvattu punaisella lipulla ja karhun päästä on poistettu myös kruunu.

– Emme ole väkivaltaisia emmekä monarkisteja, Vainio totesi.

Satakunnan Demarinuorten lipussa Satakunnan karhu kantaa punalippua.

Harjavallan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo-Riitta Tuomela (sd.) kertoi kaupungin terveisissään tulevista investoinneista, joita kaupunki lähtee toteuttamaan. Harjavalta on Suomen sosialidemokraattisimpia kaupunkeja.

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) oli huolissaan poliittisessa tilannekatsauksessaan hallituksen toimista, jotka koskevat työelämää ja korosti myös nuorten heikkenevää työmarkkina-asemaa.

Poliittisen tilannekatsauksen yhteydessä ääneen pääsi myös Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Mari van den Berg. Harjavallasta lähtöisin oleva van den Berg kannusti puheenvuorossaan yhteistyötä puolueen, nuorten ja opiskelijoiden välillä.

Puheiden jälkeen oli aika poistua pihalle vihkimään lippu. Lipun vihki entinen kansanedustaja, sekä entinen Demarinuorten puheenjohtaja Antti Vuolanne. Vihkiäispuheessaan Vuolanne kävi läpi Sosialidemokraattisen nuorison historiaa.

Tilaisuus päätettiin Nuorison marssiin.