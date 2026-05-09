9.5.2026 17:06 ・ Päivitetty: 9.5.2026 17:06
Satakunnan Demarit: kansanedustaja Juha Viitalaa tarvitaan puolueen varapuheenjohtajaksi
Satakunnan Sosialidemokraattisen piirin puoluekokousryhmä oli koolla lauantaina 9.5 Ulvilan Vanhankylän työväentalolla. Kokouksessa ryhmä päätti yksimielisesti esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi.
Puolue valitsee uuden johtajistonsa toukokuun lopussa Tampereen puoluekokouksessa.
Kokous päätti myös yksimielisesti esittää puoluehallituksen jäseniksi Krista Kiurua ja Rauno Vesivaloa.
– Piirien väliset neuvottelut ratkaisevat, kumpaa sukupuolta Tampereella esitetään puoluehallituksen jäseneksi. Jos varapuheenjohtajavaalissa Juha Viitala tulee valituksi täyttää hän Satakunnan paikan hallituksen pöydässä, toteaa Satakunnan Demarien puoluekokousryhmän puheenjohtaja Rainer Lehti valinnoista annetussa tiedotteessa.
