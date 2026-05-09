9.5.2026 17:06 ・ Päivitetty: 9.5.2026 17:06

Satakunnan Demarit: kansanedustaja Juha Viitalaa tarvitaan puolueen varapuheenjohtajaksi

Irene Viitala
Kansanedustaja Juha Viitala (sd) oli ennen edustajuuttaan työsuojeluvaltuutettuna UPM:n Rauman-tehtaalla.

Satakunnan Sosialidemokraattisen piirin puoluekokousryhmä oli koolla lauantaina 9.5 Ulvilan Vanhankylän työväentalolla. Kokouksessa ryhmä päätti yksimielisesti esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi.

Pertti Rajala

Demokraatti / Satakunta

Puolue valitsee uuden johtajistonsa toukokuun lopussa Tampereen puoluekokouksessa.

Kokous päätti myös yksimielisesti esittää puoluehallituksen jäseniksi Krista Kiurua ja Rauno Vesivaloa.

– Piirien väliset neuvottelut ratkaisevat, kumpaa sukupuolta Tampereella esitetään puoluehallituksen jäseneksi. Jos varapuheenjohtajavaalissa Juha Viitala tulee valituksi täyttää hän Satakunnan paikan hallituksen pöydässä, toteaa Satakunnan Demarien puoluekokousryhmän puheenjohtaja Rainer Lehti valinnoista annetussa tiedotteessa.

