Satakunnan kansanedustajilta palautetta: “Orpon hallituksen toimettomuus hyvinvointialueiden leikkausten edessä on hyvin vahingollista”

Satakunnan kansanedustajat Krista Kiuru ja Juha Viitala pitävät hallituksen säästölinjaa erittäin vahingollisena hyvinvointialueille. Lyhytnäköiset säästöt eivät takaa kestävää hyvinvointia, he toteavat tiedotteessaan.

Hallitus on hillitsemässä sote-menojen kasvua 1,4 miljardilla eurolla.

– Runsaan vuoden ikäiset hyvinvointialueet ovat historiallisen suuren sote-uudistuksen jälkeen muutostilassa. Hallinnollisen uudistuksen jälkeen sote-palveluiden kehittäminen on välttämätöntä. Kuitenkin maamme hallituksen kohtuuton leikkauslinja tekee tämän käytännössä mahdottomaksi, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru sanoo tiedotteessa.

– Kehittämisen sijaan alueilla ajaudutaan karsimaan ja leikkaamaan palveluista. Tämä on erityisen haitallista, kun puhutaan peruspalveluista, joihin päinvastoin pitäisi satsata enemmän, Kiuru jatkaa.

– Niukka rahoitus näkyy myös Satakunnan hyvinvointialueella, jossa ollaan aloittamassa henkilöstön yt-neuvotteluja, jatkaa talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Juha Viitala sanoo.

– On selvää, että ison organisaatiouudistuksen jälkeen on päällekkäisyyksiä, joita pitää tarkastella ja järkevöittää. On tärkeää, että jokaisen osaaminen on oikeassa käytössä. Palvelujärjestelmä on saatava sujuvaksi ihmisten näkökulmasta ja turvalliseksi myös työntekijöiden kannalta. Tarvitsemme hyviä työpaikkoja ja vetovoimaa sote-alalle. Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen työssään on avainasemassa, toteaa Viitala.

EDUSTAJAT pitävät myös välttämättömänä, että Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstö pidetään ajan tasalla linjauksista, joista yt-neuvotteluissa yhteisesti sovitaan.

Kiuru ja Viitala painottavat Orpon hallituksen vastuuta sote-palvelujärjestelmän vaikeassa tilanteessa.

– Orpon hallituksen toimettomuus hyvinvointialueiden leikkausten edessä on hyvin vahingollista. Sote-uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa palveluiden saatavuutta ja lisätä vaikuttavuutta juuri oikea-aikaisen hoidon ja palvelun avulla.

– Orpon hallitus on linjannut jo hallitusohjelmassaan 1,4 miljardin euron sopeutusta hyvinvointialueille ja kevään kehysriihessä ministeri Purra saksineen on leikkaamassa lisää. Valitettavasti näyttää siltä, että sosiaali- ja terveysministeri Juusolle tämä sopii aivan hyvin, Kiuru toteaa tiedotteessa.

– SDP on vaatinut hallitukselta hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvoitteen pidentämistä. Tämä antaisi alueille lisäaikaa palveluiden kehittämiseen ja kustannussäästöjen tekemiseen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi hyvinvointialueille pitäisi tarjota mahdollisuutta saada ennakkomaksuna osa ensi vuodelle tulevasta rahoituksen tarkistuksesta. Näin voitaisiin välttää kaikkein lyhytnäköisimmät säästötoimet.

Kansanedutajat toteavat, että SDP on esittänyt eduskunnassa toimia, jotta hyvinvointialueet eivät ajaudu rankkoihin sopeutuspäätöksiin.

– Hyvinvointialueille on turvattava työrauha ja mahdollisuus hallittuun palvelujen uudistamiseen niin, että palvelut ovat laadukkaita ja pidemmällä aikavälillä myös kustannustehokkaita, Kiuru ja Viitala sanovat.